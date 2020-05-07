Коронавирус в России: зачем Москве стройки и разгон облаков при самоизоляции

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Российский Первый канал недоволен действиями белорусских властей, выславших его съемочную группу после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране. Власти Москвы объяснили, какая польза будет от возобновления строительства и в чем смысл разгона облаков 9 мая, если москвичи должны сидеть дома. Коронавирусные новости из России - в подборке Би-би-си.

Пятое место по коронавирусу

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 за сутки увеличилось на 11 231 в 84 регионах, из них в Москве - 6703, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве. Теперь в стране зарегистрировано уже 177 160 случаев Covid-19, в Москве - 92 676. Теперь Россия занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев, она обошла Германию и Францию.

За сутки в России умерли 88 человек с коронавирусом. В Москве - 39 человек, число жертв в столице увеличилось до 905. За весь период пандемии в России умерли 1 625 человек, выздоровели - 23 803.

Собянин объяснил, зачем возобновлять строительство

Запуск с 12 мая работы строек и большинства промышленных предприятий в Москве поможет решить проблему возможного роста уличной преступности, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью программы "Время" на Первом канале в среду.

"На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, они находятся здесь, на родину не пускают. И здесь работы нет. Поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и строек отчасти решает эту задачу [недопущения уличной преступности]", - приводит его слова Интерфакс.

В среду Собянин объявил о возобновлении строительства в Москве и работы всех промышленных предприятий на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным. Тогда он говорил, что "это важно для экономики города и страны". В четверг мэр Москвы заявил: "Одновременно открывая какие-то производства, делая какие-то послабления, понимаем, что можно получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации".

...и пообещал не отключать горячую воду

В четверг мэр Москвы объявил о том, что в Москве будет введен "масочный режим" (см. новость об этом). И в то же время порадовал москвичей - в мае и июне горячую воду в домах отключать не будут.

"Я принял решение до 1 июля отключения горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции, в квартирах. Хотя мы понимаем, что не можем остановить подготовку к зиме, подготовку жилищного фонда, чтобы как можно дальше отсрочить этот период", - сказал Собянин.

Зачем разгонять облака 9 мая

Облака над столицей будут разгонять 9 мая для обеспечения безопасности полетов авиации, а не для прогулок горожан, заявил ТАСС начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации, - напомнил он. - Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой. Но прежде всего чистое небо необходимо для пролета группы авиации".

"То есть 9 мая разгон облаков будет осуществляться, но это не означает, что горожане должны выйти на улицу и нарушать режим ограничений на передвижения по Москве", - предупредил Данчиков. По его версии, именно для этого разгон облаков производили в прошлые годы.

В Москве действует режим самоизоляции. Накануне Собянин дал понять, что пока рано рассчитывать на его ослабление.

Первый канал недоволен Минском

Пресс-служба Первого канала подтвердила высылку его корреспондента из Минска и лишение аккредитации всей съемочной группы, это решение там назвали безосновательным.

Вечером в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с Covid-19 в стране за изложенную в нем недостоверную информацию.

"Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете - семь штук. Это перебор, господа", - заявил журналист белорусского телеканала. В четверг МИД Беларуси сообщил, что проинформировал посольство России о лишении аккредитации двух сотрудников Первого канала.

В Беларуси нет каких-либо жестких ограничительных мер, связанных с пандемией.

Последний сюжет лишенного аккредитации корреспондента Алексея Кручинина вышел утром в среду, 6 мая. Он начинается с таких слов: "Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил. Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Белоруссии впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах".

В кадре - кладбище, усыпанное свежими венками. Далее автор рассказывает о недоверии к методикам подсчета заболевших и умерших, и приводит слова президента страны Александра Лукашенко, который говорил, что его не слишком беспокоит статистика.

2,7 млн рублей за смерть медиков с Covid-19

Президент России Владимир Путин предоставил дополнительные страховые гарантии медикам, работающим с пациентами, у которых диагностировали или подозревают коронавирусную инфекцию. Текст указа опубликован на портале правовой информации.

В случае смерти медика родственники получат 2,7 млн рублей. При временной нетрудоспособности, которая не привела к инвалидности, специалисту положено выплатят 68 тысяч рублей.

Если работник утратил трудоспособность и ему назначили инвалидность, то размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности. С инвалидностью первой группы заплатят 2 млн рублей, второй группы - 1, 3 млн рублей, третьей группы - 688 тысяч рублей.