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Совладелец нефтяной компании "Лукойл" и футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом, сообщил клуб в четверг.

"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", - сказано в сообщении клуба.

64-летний Федун купил контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. При нем клубу однажды удалось выиграть российский чемпионат.

Журнал Forbes в 2020 году оценивал состояние Федуна в 6,3 млрд долларов. Основной источник капитала - пакет акций "Лукойла". Он занимает в компании должность вице-президента.

По состоянию на 31 марта 2020 года Федуну совокупно принадлежало 9,28% акций "Лукойла", сообщалось в проспекте к еврооблигациям компании.

Ранее сообщалось о положительных тестах на Covid-19 у основателя группы компаний "Аскона" Владимира Седова, бывшего совладельца торговых сетей OBI и "Старик Хоттабыч" Игоря Сосина и владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева. От последствий коронавируса умерли бывший банкир и член совета директоров En+ Игорь Ложевский и совладелец крупной сети цветочных магазинов "Цветоптторг" Михаил Шварцман.

В России за последние сутки число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось на 11 231, из них в Москве - 6 703. Россия вышла на пятое место в мире, обогнав Германию и Францию.

За сутки в России умерли 88 человек с коронавирусом. В Москве - 39 человек, число жертв в столице увеличилось до 905. За весь период пандемии в России умерли 1 625 человек, выздоровели - 23 803.