Режим самоизоляции и спецпропуска в Москве продлили до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима ограничений в городе, связанных с коронавирусом, до 31 мая. Режим самоизоляции продлен на тот же срок, спецпропуска продлят автоматически. Ранее в четверг Собянин объявил о введении "масочного режима" в общественных местах и на транспорте.

Самоизоляция и спецпропуска

Ограничительные меры, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также учреждений культуры, парков и каршеринга, продлены до 31 мая включительно, следует из указа.

На своем личном сайте мэр сообщил, что все закрытые сейчас в Москве предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая. "Пока все-таки рано" открывать рестораны, театры и спортивные сооружения, написал Собянин.

Обязательный для москвичей режим самоизоляции граждан также будет продлен до 31 мая, следует из сообщения.

При этом ранее оформленные цифровые рабочие пропуска будут продлены до 31 мая автоматически. Для продления этих пропусков до 11 мая требовалась перерегистрация, и многие москвичи получили отказы в оформлении нового спецпропуска.

Работу продолжат предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, предприятия связи и СМИ, говорится в указе Собянина.

Согласно пункту 5 указа, возобновят работу промышленные предприятия и стройки. О том, что с 12 мая в Москве будут возобновлены строительство и работа промышленных предприятий, Собянин объявил накануне во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным.

Порядок выдачи цифровых одноразовых, а не рабочих пропусков будет прежним. Их можно получить только два раза в неделю (для поездок в медицинские учреждения - ежедневно). Срок действия проездных в Москве продлен до окончания срока самоизоляции.

Плюс "масочный режим"

Ранее в четверг мэр Москвы объявил о введении "масочного режима" в общественных местах и на транспорте, а также на производстве. Он объяснял это тем, что транспортом станут пользоваться больше людей после возобновления работы предприятий.

Ранее Собянин сообщил о продлении пропускного режима и самоизоляции в Москве до 31 мая включительно. За отсутствие масок во время поездок на транспорте власти собираются штрафовать на 5 тысяч рублей, в общественных местах и на работе - на 4 тысячи рублей.

Школы Москвы с 18 мая по 31 мая будут проводить онлайн-занятия в свободном режиме по решению родителей учеников, следует из указа Собянина. Ранее стало известно, что годовые отметки всем школьникам будут выставлены не позднее 15 мая.

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 за сутки в России увеличилось на 11 231 в 84 регионах, в Москве - на 6 703. Теперь в стране зарегистрировано 177 160 случаев Covid-19, в столице - 92 676. За сутки в России умерли 88 пациентов с коронавирусом, в Москве - 39.

Собянин в четверг предложил сообщать не о количестве выявленных случаев Covid-19, как это делает штаб, а о том, сколько может быть заразившихся коронавирусом. "И то, что мы их выявляем так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально заболевших в городе еще больше", - считает он.

Сославшись на специалистов, Собянин сказал в эфире "России 24", что сейчас в Москве могут быть заражены от 2 до 2,5% населения, "это около 300 тысяч человек".