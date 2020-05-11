Лечение Covid-19 с помощью антител: ламы нас спасут?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ламы вырабатывают антитела, способные подавлять коронавирус

Ученые по всему миру сейчас отчаянно пытаются найти метод лечения Covid-19 или разработать вакцину, которая позволила бы смягчить карантинные меры, включая социальное дистанцирование. Вероятным кандидатом в спасители человечества от коронавируса ученые называют ламу.

Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Cell, ключ к победе над этим заболеванием может содержаться в крови этих животных.

В научной работе говорится, что исследователям удалось выработать антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19. Блокируя шипы, при помощи которых вирус проникает в клетку, антитела могут остановить распространение инфекции.

Сейчас проводятся испытания на хомяках, и в случае успеха этот метод может начать использоваться в больницах уже примерно через год.

В 2016 году исследования антител в крови лам начал выпускник частного американского Университета Нотр-Дам в Индиане Дэниел Рэпп. Он хотел изучить их воздействие на два других коронавируса - SARS-CoV (вызывающий атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывающий ближневосточный респираторный синдром).

Своей главной целью он ставил изучение белков, производимых бактериями, грибками и другими паразитами, но ни он, ни его коллеги по McLellan Lab не могли предположить, что их исследование окажется востребованным уже сейчас.

Во многом это стало возможно благодаря четырехлетней подопытной ламе по имени Винтер. В 2016 году ей в течение шести недель вводили инъекции с обезвреженными белками из короны SARS-CoV и MERS-CoV.

Ученые отслеживали вырабатываемые в организме ламы антитела и отбирали те из них, что могли нейтрализовать тот или другой вирус. Сама Винтер, кстати, до сих пор жива.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лама Винтер стала подопытным животным

У представителей семейства верблюдовых (к нему относятся ламы, альпаки и собственно верблюды), есть полезная особенность: когда их иммунная система выявляет "чужака", животное вырабатывает два вида антител. Первый очень напоминает антитела человека, а другой - частицы гораздо меньшего размера, их еще называют нанотелами (или антителами из тяжелых цепей).

В нынешнем исследовании, проводившемся совместно Техасским университетом в Остине, Национальным институтом здравоохранения и Университетом Гента, Рэпп и его коллеги создали антитело, способное блокировать коронавирус, вызывающий Covid-19, сцепляясь с шиповидными белками его короны.

"Антитело присоединяется к шипу, не давая ему стыковаться с клеткой и предотвращая проникновение, таким образом нейтрализуя вирус", - рассказал Рэпп. Он добавил, что это антитело "представляет особый интерес", поскольку может нейтрализовать оба вируса: и SARS-CoV, и SARS-CoV-2.

По словам исследователей, в будущем такие антитела можно будет использовать для лечения больных Covid-19 при помощи ингаляции, а также для обработки зараженных мест.

Новый метод предполагается использовать исключительно в качестве терапии: заменить вакцину он вряд ли сможет, поскольку не обеспечивает долгосрочной защиты.

"Чтобы защитить человека от инфекции, его необходимо вакцинировать за месяц или два до возможного заражения. При помощи этой терапии вы обеспечиваете человека защитными антителами напрямую, так что он оказывается невосприимчив к инфекции сразу после процедуры. Кроме того, антитела можно использовать для лечения уже зараженных людей, чтобы облегчить течение болезни", - цитирует одного из авторов исследования - профессора Техасского университета Джейсона Маклеллана - научный сайт Laboratory Equipment.

Исследование израильских ученых

Разработать антитела, способные бороться с коронавирусом, удалось и в Израиле, сообщает министерство обороны страны. Исследования проводились в израильском Институте биологических исследований.

Сообщается, что разработанные антитела являются моноклональными (то есть происходят от клона одной клетки), не имеют аналогов и содержат минимум потенциально опасных белков.

Разработку успели протестировать в лабораторных условиях, и произведенные антитела успешно нейтрализовали частицы нового коронавируса, уверяют в министерстве. Однако заменить вакцину эти антитела также не смогут.

На их основе теперь необходимо разработать лекарство от коронавируса. Конечно же, для его сертификации потребуется серия клинических испытаний, однако ученые обещают, что в условиях пандемии этот процесс может быть сокращен до нескольких месяцев.

Других подробностей открытия документ не сообщает.