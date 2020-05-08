Фото: британцы отметили День победы во Второй мировой войне

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Из-за необходимости соблюдать меры карантина 75-летие победы во Второй мировой войне прошли в Британии, как и во всей Европе, без парадов и торжеств.

Пилотажная группа королевских ВВС "Красные стрелы" пролетела над главными достопримечательностями Лондона.

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Эрик Хоуден, глава отделения благотворительной организации "Королевский британский легион" в городе Редкар в Норт-Йоркшире, почтил память погибших минутой молчания.

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Ветеран Второй мировой войны 92-летний Лу Майерс пришел в этот день на Уайтхолл в Лондоне, к памятнику в честь британцев, погибших в войнах.

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В городе Солтберн некоторые жители нарядились в одежду времен Второй мировой войны, в том числе - в костюмы, которые носили в то время во Франции.

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В лондонском районе Уолтемстоу местные жители устроили уличные посиделки, соблюдая при этом социальное дистанцирование.

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А этот житель Виндзора проехался мимо королевского замка на военном джипе времен Второй мировой.

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На западе Лондона в честь дня победы люди украсили забор маками и национальными флагами.

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В деревне Черч-Крукхэм в честь праздника появилась инсталляция с военным автомобилем, а манекен превратился в солдата, воевавшего с нацистами.

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В деревне Тринг день победы отмечали даже малыши.

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Премьер-министр Борис Джонсон по видеосвязи из своей резиденции на Даунинг-стрит поздравил с праздником ветерана Второй мировой войны 102-летнего Эрни Хорсфолла.

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