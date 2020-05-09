Коронавирус: гостей Великобритании ждет 14-дневный карантин

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Прибывающие в Британию из других стран авиапассажиры обязаны будут самоизолироваться на две недели. Исключение будет сделано лишь для тех, кто прилетит из Ирландии. Власти уведомили об этом британские авиакомпании.

Ожидается, что новые меры вступят в силу в конце мая. Источники в правительстве и авиационной индустрии сообщили Би-би-си, что по прибытию авиапассажиры должны будут предоставить адрес, где они будут проходить карантин.

Пока нет ясности, сколько продлятся эти ограничения и смогут ли граждане других стран самоизолироваться в съемных домах и квартирах.

Также непонятно, распространяются ли правила самоизоляции на тех, кто прибывает в страну на других видах транспорта, например, поездах или паромах.

Замминистра транспорта Великобритании Келли Толхерст, курирующая авиаперевозки, как ожидается, прояснит ситуацию в воскресенье утром во время видеоконференции с представителями авиакомпаний и аэропортов.

Руководство британских аэропортов считает, что карантин для прибывающих пассажиров нанесет сильный урон не только авиационной индустрии, но и экономике в целом.

Как заявила представитель ассоциации операторов аэропортов Карен Ди, меры должны вводиться на выборочной основе с учетом научных рекомендаций.

Как стало известно Би-би-си, распоряжение о самоизолировании не будет распространяться на людей, работающих в жизненно важных сферах, например, в перевозке грузов.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Большинство авиакомпаний были вынуждены остановить рейсы из-за пандемии

Министр транспорта Грант Шэппс, отвечая на вопрос о введении карантинной меры для прибывающих пассажиров, заявил, что обо всех деталях расскажет в воскресенье премьер-министр Борис Джонсон.

По словам министра, прибытие людей из-за границы потребует особого внимания, когда ситуация с пандемией в стране будет взята под контроль. Он отметил, что правило о самоизоляции для людей, прибывающих из стран с высоким уровнем заражений, начало действовать еще до карантина.

На работу на велосипеде или пешком

За прошедшие сутки в Британии было выявлено 3896 человек, заразившихся коронавирусом, скончались 346 зараженных. Всего за время пандемии от Covid-19 умерли 31587 человек.

Министр транспорта, выступая на ежедневном брифинге, заявил, что правительство потратит 2 млрд фунтов на улучшение велосипедной и пешеходной инфраструктуры в стране.

Это связано с тем, что из-за необходимости соблюдения социального дистанцирования некоторые виды общественного транспорта после полного восстановления движения смогут использоваться лишь на десятую часть от своего потенциала.

Поэтому многим работникам советуют начать добираться на работу на велосипедах или пешком. Это позволит избежать больших пробок на дорогах.

В воскресенье к нации обратится премьер-министр Борис Джонсон с планом о постепенном снятии карантинных ограничений.

Как ожидается, некоторые из них будут ослаблены уже в понедельник, однако никаких радикальных послаблений ожидать в ближайшее время не приходится.