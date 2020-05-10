Коронавирус в России: еще 11 тысяч случаев за сутки, всего заболевших больше 200 тысяч

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Число зарегистрированных случаев коронавируса в России превысило 200 тысяч, сообщает оперативный штаб.

За сутки в стране выявлено 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, из них 5551 случай - в Москве. Общее число зараженных в России достигло 209 688 человек.

Почти половина тех, у кого коронавирус выявлен за минувшие сутки (42,4%), не имеет никаких клинических симптомов инфекции, говорится в сообщении штаба.

За сутки в стране умерло 88 человек, из них 58 в Москве. Всего в России с начала эпидемии умерло 1915 пациентов с Covid-19.

Выздоровело за сутки 2390 человек, в том числе 1011 - в Москве. Всего в России вылечились от Covid-19 34 306 человек.

Россия остается на пятом месте в мире по числу заболевших.

В субботу произошел пожар в больнице им. Спасокукоцкого на севере Москвы, где лечат пациентов с Covid-19. Один человек погиб. Как сообщает минздрав России, среди почти 300 эвакуированных из-за пожара пациентов было 108 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции и систему спецпропусков в российской столице, где больше всего случаев коронавируса в России, до 31 мая. Жители Москвы должны в обязательном порядке носить маски в транспорте, общественных местах и на производстве.