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Госдеп США: в Ливии воюют бойцы "ЧВК Вагнера"

В Госдепартаменте США в четверг подтвердили, что бойцы так называемой "ЧВК Вагнера" действительно воюют в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства в Триполи, но не смогли уточнить, сколько именно сотрудников ЧВК там находятся.

В докладе мониторинговой миссии ООН, вышедшем накануне, утверждалось, что в Ливии находятся не менее 1200 российских наемников. По словам заместителя помощника госсекретаря США Кристофера Робинсона, их численность в этой стране постоянно меняется. При этом дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне не считают подразделение "частной военной компанией".

"Они располагают тяжелым современным вооружением и самой современной техникой, которой не бывает у частных компаний. Все это показывает, что действиями "Вагнера" руководит российское правительство", - сказал он во время телефонного брифинга в Госдепартаменте.

Минюст США закрыл дело против Майкла Флинна, обвинявшегося в тайных связях с Москвой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Майкл Флинн более 30 лет прослужил в военной разведке, на посту советника президента США он пробыл всего 22 дня

Министерство юстиции США официально заявило о прекращении уголовного дела в отношении бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Он был уволен после того, как дезинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих переговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым в числе прочего обсуждал возможность отмены антироссийских санкций. В январе 2017 года Флинн также дал ложные показания об этом и агентам ФБР.

Флинн поначалу сотрудничал со следствием и признал свою вину на суде, но позже сменил адвокатов, отказался от признательных показаний и утверждал, что и прокуратура, и его прежние защитники вынудили его оговорить себя.

В последние недели президент Трамп неоднократно называл дело, возбужденное против отставного генерала "заговором спецслужб", а его самого - "полностью невиновным человеком". Бывший генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Бромвич назвал решение о прекращении уголовного дела против Флинна политически мотивированным и черным днем для минюста США.

Изоляция, пропуска, маски: в Москве продлен особый режим

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Указом мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции и действия спецпропусков в Москве продлен до 31 мая. Также в Москве и в Московской области вводится обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах. Штраф за отсутствие маски с 12 мая составит 4-5 тыс. рублей.

Собянин пообещал, что ранее оформленные цифровые рабочие пропуска будут продлены до 31 мая автоматически. Прежде при продлении этих пропусков требовалась перерегистрация, и многие москвичи получили отказы в оформлении нового пропуска.

Европа отмечает День победы

Правообладатель иллюстрации Leon Neal Image caption Накануне праздничного дня премьер-министр Британии Борис Джонсон зажег свечу на могиле неизвестного солдата в Вестминстерском Аббатстве

Страны Западной Европы в пятницу отмечают 75-летие победы во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года вступил в силу подписанный днем ранее Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

В Британии пройдет целый ряд памятных мероприятий с учетом режима карантина. В 11 часов утра по местному времени принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская объявят две минуты молчания в честь погибших в годы войны. Затем в течение всего дня члены королевской семьи и правительства будут звонить ветеранам. На разных каналах покажут архивные материалы, фильмы времен войны и специальные программы. В 21:00 в эфир выйдет обращение к нации королевы Елизаветы II. В это же время 75 лет назад ее отец король Георг VI обратился к народу по радио с победной речью.

Женщины Второй мировой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отряд медсестер-парашютисток, созданный после войны для работы на местах авиакатастроф. Графство Оксфордшир, 1948 год

В день 75-й годовщины победы над Германией британская пресса выходит с множеством материалов о войне. Times публикует материал под названием "Женщины во Второй мировой войне: "После победы мы не знали, куда податься"".

Женщины, добровольно или по призыву служившие в британской армии, сыграли неоценимую роль в тылу и на фронтах, пишет издание. Они воевали на самых разнообразных должностях - от воздушных наблюдателей и зенитчиц до водителей военной техники и медперсонала полевых госпиталей. О жизни этих женщин после войны известно гораздо меньше, чем об их подвигах, но именно мирная жизнь многим из них далась значительно труднее.

8 мая 1945: загадочная ночь принцессы Елизаветы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Елизавета (будущая королева Великобритании) за рулем машины скорой помощи, апрель 1945 года

Известно, что 8 мая 1945 года британские принцессы - 19-летняя Елизавета и 15-летняя Маргарет - отправились из королевского дворца на улицы Лондона, чтобы принять участие в народных гуляниях по случаю капитуляции Германии. Однако есть несколько версий того, как именно это происходило. Принято считать, что принцессы гуляли по городу инкогнито, но их фотографии публиковались в газетах, и могли ли они рассчитывать остаться неузнанными?

Daily Telegraph (нужна подписка) публикует рассказ сценариста фильма "Королевский вечер" (A Royal Night Out) Тревора да Силвы. Картина полностью посвящена этой исторической прогулке. Работая над сценарием, он прочитал десятки книг и статей военных историков и королевских биографов, но все версии не похожи друг на друга. Одни источники утверждают, что принцессы были в компании друзей, другие пишут, что их охраняли два телохранителя. По одной версии, принцессы тайком ушли из дворца, по другой - с ведома родителей.

"Я помню цепочки людей, которые не были знакомы друг с другом, но брались за руки и шли в сторону Уайтхолла, мы все будто плыли по течению с чувством счастья и облегчения. Я думаю, это была одна из самых незабываемых ночей в моей жизни", - приводит издание отрывок из воспоминаний самой королевы Елизаветы II. Однако в подробности Ее Величество не вдавалась.

Карантин или тюрьма: история бунтарки из Далласа

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Washington Post (нужна подписка) рассказывает историю владелицы салона красоты в Далласе Шелли Лютер, которая предпочла сесть в тюрьму, но не подчинилась распоряжению суда закрыть свой салон красоты на карантин. Ей были предъявлены обвинения в уголовных и административных правонарушениях, но судья окружного суда Далласа давал ей возможность остаться на свободе. Ей надо было лишь вслух признать, что она действовала безответственно и эгоистично, и подчиниться закону.

Однако Лютер ответила, что не видит никакого эгоизма в желании кормить своих детей: "Сэр, если вы считаете, что закон важнее, чем накормленные дети, то выносите ваш приговор, но я не закрою салон". Окружной суд Далласа приговорил Лютер к семи дням тюремного заключения, но в четверг Верховный суд Техаса постановил ее освободить.

Политические чистки в Азербайджане

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Династия Алиевых правит Азербайджаном уже 27 лет. Ильхам Алиев (на фото) в 2003 году сменил на этом посту своего отца Гейдара Алиева

Корреспондент Би-би-си в Баку Маггерам Зейналов в своем материале пишет о том, что в Азербайджане продолжается зачистка власти от "старой гвардии". Начавшиеся еще осенью прошлого года аресты и увольнения чиновников среднего уровня не прекратились и в условиях пандемии и жесткого карантина в 2020-м.

Кампания становится все более масштабной: в списках уволенных чиновников и госслужащих появляются очень влиятельные лица, в частности, генпрокурор, занимавший свой пост в течение 20 лет. По одной из версий, чистка в рядах чиновников связана с большими убытками из-за коронавируса и падением цен на нефть.

Саакашвили вернулся в украинскую политику

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Михаил Саакашвили, которого прочили на самые разные должности в украинской власти, все-таки получил какой-никакой пост. Президент Владимир Зеленский назначил его главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

Совет был создан в августе 2014, но его деятельность до сих пор была весьма незаметной для украинского общества. Самое резонансное его совещание состоялось в декабре 2015 года, и одним из его участников тогда был Саакашвили, занимавший в ту пору должность губернатора Одесской области. В рамках совещания он выяснял отношения с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым: оппоненты ругались и поливали друг друга водой из стаканов. Судя по всему, оба политика будут входить в Совет реформ и сейчас.

Подробнее об этом - здесь.

Черная дыра прямо над головой

Правообладатель иллюстрации European Southern Observatory

На этой неделе исследователи из Европейской южной обсерватории в Чили (ESO) обнаружили черную дыру. Она находится на расстоянии всего в 1000 световых лет от Земли. Это ближе к Солнечной системе, чем любая другая черная дыра из найденных раньше, и зоркий житель Южного полушария в ясную ночь может увидеть две звезды, вращающиеся вокруг нее, даже без бинокля.

Подробнее в материале корреспондента Русской службы Би-би-си Алины Исаченко.

Трудный путь в Антарктику в разгар эпидемии

Правообладатель иллюстрации Евгений Прокопчук Image caption В канале Лемэра

В середине марта многие страны мира вводили жесткий карантин, а то и вовсе прекращали международное авиасообщение. И именно в это время группе украинских полярников нужно было отправляться из Киева за 15 тысяч километров - на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Путь был нелегкий, занял больше месяца, но полярники все же прибыли в пункт назначения. Как это было и как они там живут, корреспонденту Украинской службы Би-би-си Вячеславу Шрамовичу рассказал связист экспедиции. Даже реплики в мессенджере на таком расстоянии идут 5-6 секунд.

Эпидемия коронавируса диктует новые правила. Хоронить умерших от Covid-19 приходится, как в военное время. Вот как это происходит в России, Бразилии, Испании, Мексике и Ираке.

Media playback is unsupported on your device Похороны жертв коронавируса. Закрытые гробы, минимум родственников, переполненные кладбища

Дайджест готовили Анастасия Успенская, Кирилл Белянинов и Павел Феденко