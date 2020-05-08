Коронавирус в мире: День победы без объятий и осторожный выход из карантина

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Пролет пилотажной группы "Красные стрелы" над Букингемским дворцом

К утру пятницы число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 3,8 млн, а число смертей превысило 264 тысячи. Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений, опередив Германию и Францию.

8 мая страны Запада отмечают 75-летие безоговорочной капитуляции нацистской Германии - но парады и уличные шествия отменены или перенесены.

А со следующей недели все больше стран Европы начнут постепенный выход из карантина. Меры всеобщей изоляции уже частично снимаются в Германии, Италии и Испании, а с понедельника начнет открываться Франция.

Праздник в тени пандемии

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Борис Джонсон почти месяц восстанавливался от последствий коронавируса

Из-за коронавируса 75-летие победы во Второй мировой войне проходит в Европе без парадов, торжеств и уличных гуляний. Почти везде празднование ограничится церемониями с участием лидеров государств и телевизионными обращениями.

В Британии пилотажная группа королевских ВВС "Красные стрелы" пролетела над Лондоном. Королевские ВВС пролетели также над Кардиффом, Эдинбургом и Белфастом.

Принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуольская приняли участие в минуте молчания в память о ветеранах Второй мировой войны.

Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон зажег свечку у могилы неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

"Мы не можем провести парады и уличные праздники, как прежде, но все мы, рожденные после 1945 года, четко осознаем, что самым дорогим мы обязаны поколению, победившему во Второй мировой войне”, - сказал премьер в обращении к британцам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Уинстон Черчилль и королевская семья на балконе Букингемского дворца, 8 мая 1945 года

В 21:00 по Лондону в эфире Би-би-си будет показано обращение королевы Елизаветы II к нации - именно в этот час ее отец король Георг VI обратился к нации по радио 75 лет назад.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель возложили венки к мемориалу памяти жертв войны в центре Берлина, а затем почтили жертв минутой молчания.

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Мероприятие прошло в закрытом режиме и транслировалось в прямом эфире немецкими телеканалами.

Традиционная церемония по случаю победы во Второй мировой войне прошла также в Париже - в обычное время в ней принимают участие тысячи людей, однако в этот раз число участников было ограничено.

Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок к памятнику генералу Шарлю де Голлю на Елисейских полях, после чего проехал по Елисейским полям к Триумфальной арке.

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Обычно в этот момент президента Франции приветствуют тысячи людей, однако сегодня улицы Парижа были пусты.

Осторожный выход из карантина

В мае все больше европейских стран начинают выход из карантина. В Британии ожидается, что премьер-министр объявит частичное ослабление мер всеобщей изоляции в ходе обращения к нации в воскресенье.

Однако пока что речь идет об общей дорожной карте и крайне осторожном снятии части мер, а не резком выходе из карантина, рассказал в эфире Би-би-си министр культуры Оливер Доуден.

Франция начнет возвращаться к нормальной жизни с понедельника, однако ограничения останутся в силе в Париже.

В Италии католикам разрешат снова посещать церкви, а в Норвегии 1 июня откроются бары и рестораны.

Страны Балтии еще в среду объявили о возобновлении внутренних путешествий с 15 мая - граждане Эстонии, Литвы и Латвии смогут свободно путешествовать в границах этих трех государств.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дания быстро снимает ограничения, введенные для борьбы с вирусом

Едва ли не быстрее всех в Европе возвращается к нормальной жизни Дания. Там уже объявлены сроки третьей фазы выхода из карантина - она начнется 8 июня и позволит заново открыться музеям, кинотеатрам и паркам аттракционов.

Будут разрешены и публичные собрания размером не больше 30-50 человек. Сейчас в датском королевстве можно собираться максимум вдесятером. Следующим этапом станет открытие торговых центров и ресторанов, а в школах могут возобновиться занятия для старшеклассников.

Маск против карантина

Предприниматель и микроблогер Илон Маск продолжил крестовый поход против карантина.

В четверг он в очередной раз назвал введенный отдельными штатами США режим всеобщей изоляции противоречащим конституции.

Об этом он заявил в подкасте комика Джо Рогана.

Маск активно критикует рекоммендации ВОЗ по борьбе с вирусом. В конце апреля он назвал запрет на выход из дома “фашистским”. На этой неделе основатель производителя электрокаров Tesla стал отцом и выставил на продажу свои дома.

Агентство Блумберг сообщает, что Маск планирует уже в пятницу возобновить работу завода компании Tesla в Калифорнии.

В письме сотрудникам Маск сообщил, что они не обязаны выходить на работу, если испытывают тревогу из-за ситуации с коронавирусом.