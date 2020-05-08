Суд арестовал создателя проекта "Омбудсмен полиции" по делу о вымогательстве

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Тверской суд Москвы заключил под стражу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, который накануне был задержан по подозрению в вымогательстве. Он арестован до 6 июля.

Сам Воронцов просил суд не заключать его под стражу. "Считает, что это дело - месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции", - написал в своем телеграм-канале его адвокат Сергей Бадамшин.

Дело о вымогательстве

Полиция задержала Воронцова накануне. Проект "Правозащита открытки", который занимается его защитой, рассказал "Интерфаксу", что дома у Воронцова прошел обыск, а его самого доставили на допрос к следователям в московское управление МВД.

"Дверь в квартиру Воронцова выпилили, как рассказала его жена, перед началом обыска к нему в окна с крыши по веревкам спускался спецназ", - сказали в "Правозащите открытки".

Как заявил глава пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин после задержания Воронцова, ему инкриминируется "вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера".

По данным МВД, потерпевший с 2012 по 2017 годы проходил службу в московской полиции. "В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ", - рассказал Васенин.

После того как потерпевший отказался выплатить эту сумму, его фотографии были опубликованы в группе, утверждают в МВД.

Сам Воронцов свою вину не признал. "Все дело Воронцова - расправа за его деятельность. Система против человека традиционно показывает свою безбашенную жестокость. Обвинение основано на оговоре", - написал в своем телеграм-канале Бадамшин.

"Омбудсмен полиции"

Проект "Омбудсмен полиции", который создал Воронцов, посвящен защите прав полицейских. Он рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, в ключе, отличном от официального.

8 мая в СМИ появилась информация, что конвойный полк устроил саботаж, отказавшись доставлять Воронцова в суд якобы из-за поддержки его деятельности. Московское управление МВД в своем "Инстаграме" заявило, что эта информация не соответствует действительности.

В апреле у Воронцова, а также у родителей его жены, уже проходили обыски. Тогда следственные действия проводились в рамках уголовного дела о распространении фейков об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК). Воронцова тогда допросили в качестве свидетеля по этому делу.

В Следственном комитете России тогда пояснили, что Воронцов под видом анонимного автора разместил во "ВКонтакте" заведомо ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать зарядку по утрам.