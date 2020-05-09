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Президент России Владимир Путин прервал самое длинное за время руководства государством отсутствие на публике, которое продлилось не менее 32 дней. Он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и выступил с обращением к россиянам.

Путин возложил букет роз к Вечному огню в одиночестве - в прошлые годы венок от президента несли два солдата почетного караула, а за Путиным с цветами шли сотрудники администрации президента, члены правительства, председатели Госдумы и Совета Федерации. На этот раз с Путиным в Александровском саду были только почетный караул и личный фотограф.

Возложив цветы, преклонившись перед Вечным огнем на одно колено, президент вышел к небольшой трибуне и выступил с короткой речью.

"Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему - священным, - сказал Путин. - Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам наши отцы и матери, наши бабушки и дедушки".

Ветеранам он пожелал долгих лет жизни.

Правообладатель иллюстрации RUSSIA TV Image caption Цветы к Вечному огню Путин возлагал в одиночестве

"Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить, они спасли отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа", - подчеркнул Путин.

Президент не сказал ни слова о том, почему в 75-ю годовщину Победы широкое празднование, включая парад на Красной площади, который проходил каждый год с 1995 года, пришлось отменить.

Впрочем, он пообещал, что торжества еще будут.

"Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу, - заявил Путин. - Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка" - марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями".

Свою речь президент закончил объявлением минуты молчания, после нее почетный караул прошел мимо главы государства торжественным маршем.

Первой шла группа с флагом России и копией знамени Победы. Затем телеканалы переключили трансляцию на кинохронику военных лет, а Путин возложил гвоздики к каждой из тринадцати тумб с названиями городов-героев в Александровском саду.

Небольшие букеты цветов он брал из рук солдат почетного караула - по одному они стояли перед каждой из тумб. Этот момент по российскому ТВ не показали.

После этого федеральные телеканалы вернулись к трансляции с Красной площади и показали авиапарад: в нем приняли участие 75 самолетов и вертолетов, в честь 75-й годовщины победы. Парад продолжался ровно пять минут.

Несмотря на облачную погоду в Москве авиация прошла над городом - в 2019 году метеоусловия заставили отменить авиационную часть парада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Путин в субботу примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка и выступит перед полком.

Самое долгая изоляция Путина

Накануне 9 мая доступ на Красную и Манежную площади был полностью перекрыт. В Александровский сад вход закрыли еще в пятницу, 8 мая - в этот день там началась дезинфекция территории.

"Все необходимые меры безопасности во время посещения Путиным Александровского сада, разумеется, были соблюдены", - сообщил Дмитрий Песков.

Правообладатель иллюстрации Russia TV Image caption Путин пожелал ветеранам долгих лет жизни

За время своего президентства Владимир Путин никогда не отсутствовал на публике столь долгий срок, подсчитала Русская служба Би-би-си.

Самоизоляция президента продлилась не менее 32 дней, если отсчитывать от встречи с вице-премьером Юрием Трутневым в Кремле, о которой сообщалось на официальном сайте Кремля.

С момента последнего появления Путина на широкой публике прошло и вовсе 43 дня - это была встреча с предпринимательским сообществом в Огарево, состоявшаяся 26 марта. С тех пор контакты президента были ограничены самым ближайшим кругом, рассказали Би-би-си два собеседника, близких к Кремлю.

С момента ухода на карантин Путин каждую неделю проводит совещания с правительством и со штабом, а также выступает с видеообращениями о действиях власти по борьбе с коронавирусом и последствиями эпидемии для экономики страны.

Несколько раз он напрямую обратился к россиянам, в других случаях телеканалы транслировали общение президента с чиновниками правительства и руководителями регионов.