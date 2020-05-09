Один человек погиб при пожаре в московской больнице им. Спасокукоцкого

Правообладатель иллюстрации Шарифулин Валерий/TASS Image caption Городская клиническая больница имени Спасокукоцкого, фото 14 апреля 2020 года

Как сообщается, пожар в больнице на севере Москвы, где лечатся инфицированные коронавирусом, потушен. При пожаре погиб один пациент.

По некоторым данным, причиной пожара стало воспламенение личных вещей. РИА Новости сообщает, что причина возгорания выясняется.

Ранее сообщалось, что пожарные на севере Москвы, на улице Вучетича, эвакуируют пациентов и персонал больницы имени Спасокукоцкого.

"Очаг пожара располагается на первом этаже шестиэтажного здания больницы. Проводится эвакуация", - сказал источник агентства.

Информацию о пожаре в лечебном корпусе городской клинической больницы подтвердили в столичном главке МЧС. В главке сообщили, что при пожаре погиб один человек.

"Погиб один из пациентов, пока не установлено лечился он от Cоvid-19 или нет", - сообщил источник Интерфакса.

Как сообщается, возгорание произошло в реанимации.

"Поступила информация об открытом горении на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса ГКБ №50 ", - сообщило РИА Новости.

По сведениям агентства, пожару был присвоен второй номер сложности.

Ранее власти Москвы сообщали, что в больнице №50 имени С.И. Спасокукоцкого появился корпус для пациентов с Covid-19 на 800 коек.