Власти Москвы могут разрешить пробежки и открыть парки в мае

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Мэрия Москвы прорабатывает смягчение режима самоизоляции, рассказали источники Русской службы Би-би-си. Во второй половине мая власти города могут разрешить спортивные пробежки и открыть часть парков. Ограничительные меры продлятся минимум до середины июня, планируют в мэрии.

О том, что в Москве в мае могут смягчить режим самоизоляции, Русской службе Би-би-си рассказал близкий к мэрии источник и подтвердил собеседник, близкий к руководству города.

Во второй половине мая власти могут открыть некоторые парки, разрешить пробежки и прогулки с животными на расстояния более 100 метров от дома, подтвердили источники Би-би-си. Планируется, что послабления будут действовать в определенные часы - точные интервалы в мэрии еще продумывают, пояснил один из источников.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова на вопрос о возможном смягчении мер самоизоляции предложила Би-би-си руководствоваться последней информацией от столичных властей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 мая подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно. Как минимум до начала лета в столице не откроются кафе, рестораны, бары, магазины одежды и салоны красоты.

Реально режим самоизоляции, скорее всего, продлится и в июне, сказал Би-би-си близкий к мэрии источник и подтвердил собеседник, близкий к руководству города. В распоряжении Би-би-си есть копия пропуска сотрудника одной из подведомственных мэрии организаций, который продлен до 12 июня.

О том, что московские власти обсуждают продление режима самоизоляции до 15 июня, сообщали "Открытые медиа" со ссылкой на три источника в столичной мэрии и собеседника, близкого к московскому оперативному штабу по коронавирусу. Официально эта информация не подтверждена.

Правообладатель иллюстрации Xinhua via ZUMA Wire Image caption С 12 мая москвичей и жителей Подмосковья обяжут носить маски в общественных местах

Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в столице еще достаточно велико, но число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией не растет, отметил столичный градоначальник. "Ситуация стабилизировалась. В системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности", - заявил Собянин. Именно с этим источник Би-би-си, близкий к мэрии, связал планы столичных властей по ослаблению режима самоизоляции.

Также 9 мая ТАСС сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с момента начала эпидемии в стране. Коэффициент вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, следует из рекомендаций Роспотребнадзора. Но коэффициент все еще выше отметки, при которой Роспотребнадзор рекомендует ослаблять ограничительные меры. Снижение этого коэффициента до единицы является одним из возможных условий ослабления введенных запретов.

С одной стороны, мэр своим указом о продлении самоизоляции значительно ужесточил ограничительные меры. С 12 мая москвичей и жителей Подмосковья обяжут носить маски и перчатки на работе, в магазинах и любом общественном транспорте, в том числе такси. Работодателей, в том числе ИП, обязали выборочно тестировать не менее 10% сотрудников на коронавирус.

В то же время Собянин частично смягчил режим самоизоляции. С 12 мая могут вернуться к работе промышленные и строительные предприятия. Возобновляется строительство дорог, школ, детских садов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным предложила ориентироваться на три этапа снятия ограничительных мер в связи с эпидемией. При снятии ограничений главам регионов предлагается смотреть на несколько факторов: количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд, показатели охвата тестирования.

Первый этап предусматривает возможность заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений возобновят работу.

Второй этап легализует прогулки с членами семьи, открывает образовательные организации и более крупные торговые точки.

На третьей стадии граждане смогут посещать парки и скверы при условии соблюдения социальной дистанции. Открываются остальные предприятия сферы торговли и услуг, все образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны.

В России девятый день подряд выявляют более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 11 мая, с начала эпидемии коронавирусом заболели более 221 344 человек. В Москве COVID-19 за все время нашли более чем у ста тысяч жителей. Всего от болезни по стране погибли чуть более двух тысяч человек.