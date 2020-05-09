Умер неподражаемый король рок-н-ролла Литтл Ричард

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Литтл Ричард оказал огромное влияние на популярную музыку второй половины ХХ века. Фото 2005 года

Скончался один из пионеров и отцов-основателей рок-н-ролла Литтл Ричард, многие десятилетия ошеломлявший зрителей своим фальцетом, неподражаемой энергичной игрой на фортепиано и ярким сценическим образом - прыжками на сцене и умопомрачительными нарядами.

Знаменитый музыкант умер в субботу в возрасте 87 лет. Его сын, Данни Пенниман, подтвердил журналу Rolling Stone его смерть, сказав, что причина ее неизвестна.

Литтл Ричард, настоящее имя которого было Ричард Уэйн Пенниман, начал свой сценический взлет в 1956 году с песни Tutti Frutti, за которой последовало несколько хитов, вошедших в историю рок-н-ролла - Long Tall Sally и Rip It Up. В 1957 году он записал Lucille, а годом позже Good Golly Miss Molly.

В 1986-м году он был одним из первых включен в Зал Славы рок-н-ролла.

Его необычная, заразительная манера исполнения была частично заимствована из госпельной музыки.

Литтл Ричард родился в большой семье из 12 детей и, по его словам, начал петь, чтобы выделиться чем-то среди своих братьев и сестер.

"У меня голова в дверь уже тогда не проходила, и по сей день так и остается", - сказал он в интервью Би-би-си в 1998 году.

Его манера исполнения оказала огромное влияние на многих музыкантов, включая Битлз и Элтона Джона.