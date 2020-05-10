Мальтийский дипломат сравнил Меркель с Гитлером. После этого он уволился

Правообладатель иллюстрации Maltese Foreign Ministry Image caption Посол Мальты Майкл Заммит Табона (слева) с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Фото 2014 года

Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона подал в отставку после того, как в своем "Фейсбуке" сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером.

Сообщается, что Табона написал следующее: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она исполнила мечту Гитлера! Контролировать Европу".

С тех пор его пост был удален. Однако скрин-грабы с заявлением можно увидеть в твитах журналистов; в том числе о нем пишет Мэтью Каруана Галиция - сын убитой мальтийской журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции.

По сообщению газеты Times of Malta, министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло сообщил, что Германии будут принесены официальные извинения. Бартоло также сказал, что он приказал послу удалить свои слова "как только ему сообщили об этом".

Кроме того, глава МИД Мальты сообщил, что намерен напомнить дипломатам о необходимости использовать социальные сети корректно и в ответственной форме.

Сам Табона пока не комментировал ситуацию.

Он работал послом Мальты в Финляндии с 2014 года.

Сообщается, что он не является карьерным дипломатом и его назначение на эту должность было политическим.