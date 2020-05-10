При пожаре в подмосковном хосписе погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в частном хосписе для пожилых людей "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщили в МЧС России.
"Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения", - сказали агентству ТАСС в экстремнных службах.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Как сообщают российские СМИ, площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал.