При пожаре в подмосковном хосписе погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в частном хосписе для пожилых людей "Второй дом" в подмосковном Красногорске, сообщили в МЧС России.

"Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения", - сказали агентству ТАСС в экстремнных службах.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Как сообщают российские СМИ, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал.