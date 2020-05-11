Британцам разрешили загорать, ламы спасут от коронавируса. Главное 11 мая

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Британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации вечером в воскресенье объявил о частичном ослаблении карантинных мер, введеных в конце марта из-за вспышки коронавируса.

С понедельника людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендовано отправляться на работу, по возможности не пользуясь общественным транспортом. Все остальные должны продолжать работать из дома.

Со среды полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе: жители страны теперь могут загорать в парках на удалении от дома или отправиться куда-то на автомобиле, но только с членами своей семьи.

Вместо призыва "оставайтесь дома" вводится новый лозунг - "сохраняйте бдительность". Меры социального дистанцирования сохраняются, а для нарушителей вводятся повышенные штрафы - их сумма может достигать 3,2 тысячи фунтов (около 300 тысяч рублей).

Все ожидали, что послабления будут более существенными, однако Джонсон заявил, что пока рано говорить о снятии или серьезном ослаблении ограничений.

По его словам, магазины и школы смогут открыться не ранее 1 июня, а пабы, рестораны и гостиницы - не раньше июля.

Озвученные Джонсоном меры действуют только для Англии - власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будут принимать решение самостоятельно. Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд уже заявил, что местное правительство не будет снимать ограничения.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен раскритиковала план Джонсона и заявила, что не понимает значения лозунга "сохраняйте бдительность": по ее словам, вместо четкого сигнала оставаться дома британцы получили "нечто куда более туманное".

Как подчеркнул лидер британских лейбористов Кир Стармер, после выступления Джонсона у жителей страны появилось еще больше вопросов к правительству.

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Российский президент Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом, на котором будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней в России.

Ранее режим продлевали до конца майских праздников. Вместе с тем Путин на совещании с главами регионов в конце апреля заявил о необходимости начать подготовку к поэтапному снятию ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в три этапа, каждый из них предполагает расширение списка общественных пространств, где могут осуществляться контакты между людьми.

При этом решения о введении этих этапов она предложила принимать губернаторам российских регионов.

В настоящее время в Москве и в других регионах так называемый режим самоизоляции уже продлен (в Москве - до 31 мая).

Кроме того, власти регионов вводят режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

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Поздно вечером в воскресенье в частном хосписе для пожилых людей "Второй дом" в подмосковном Красногорске вспыхнул пожар, жертвами которого стали девять человек.

Еще девять человек находятся в больнице, шестеро из них - в реанимации.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По данным местных властей, в доме, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.

Как написала в "Инстаграме" глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, следствие намерено разобраться, кто организовал в частном доме пансионат для престарелых.

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Вице-президент США Майк Пенс не находится на самоизоляции и намерен в понедельник быть в Белом доме, сообщил его официальный представитель Девин О'Мэлли.

"Вице-президент продолжает следовать советам медицинской службы Белого дома и не находится на карантине", - сказал он.

Ввоскресенье агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Пенс добровольно самоизолировался после того, как у его пресс-секретаря был обнаружен коронавирус.

Ранее на карантин отправилист ушли три члена рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, которую возглавляет Пенс.

Как заявил представитель Пенса, вице-президент ежедневно проходит тестирование на коронавирус.

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Московский корреспондент Times пишет, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы американцев по высадке на Луне и добыче там полезных ископаемых с вторжением в Ирак.

В Вашингтоне действительно работают над юридическим обоснованием проекта по добыче на Луне полезных ископаемых, в котором может принять участие Канада, Япония, ряд европейских стран и ОАЭ.

Программа Артемида (Artemis) предусматривает высадку астронавтов на Луне в 2024 году, строительство лунных баз и зоны безопасности для их ограждения от посягательств иностранных держав.

НАСА вкладывает в этот проект десятки миллиардов долларов с целью "освоения человечеством Солнечной системы".

Россия в проекте не участвует и называет эти планы колониализмом.

"В истории уже были примеры, когда одна страна решала начать захватывать территории в своих интересах, ивсе помнят, что из этого вышло", - говорится в официальном заявлении Москвы.

"Принцип вторжения остается тем же, будь то Луна или Ирак, - заявил по этому поводу Рогозин, - но закончится это новым Афганистаном или Ираком".

При этом газета напоминает, что Россию исключили из международного лунного преокта после того, как выяснилось, что российские космические аппараты создают на орбите опасную ситуацию, назойливо преследуя американские спутники-шпионы.

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Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Олег Михайлов.