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Власти Саудовской Аравии в три раза повышают налог на добавленную стоимость (НДС) в рамках мер жесткой экономии, предпринимаемых для поддержки зажатой в тиски пандемии экономики.

Также будут временно приостановлены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума (надбавка на дороговизну) бюджетникам.

Поступления в казну Саудовской Аравии резко сократились с падением цен на энергоносители и прекращением воздушных перелетов на фоне пандемии коронавируса.

НДС в этой стране был введен всего лишь два года назад в попытке сократить зависимость экономики страны от мировых цен на нефть-сырец.

По новым правилам, с 1 июля НДС вырастет с 5% до 15%, а выплата надбавки на дороговизну жизни будет приостановлена с 1 июня.

"Эти меры болезненны, но необходимы, чтобы поддерживать финансовую и экономическую стабильность в средне- и долгосрочной перспективе и преодолеть этот беспрецедентный коронавирусный кризис с наименьшими потерями", - заявил министр финансов Мохаммед аль-Джадаан в официальном заявлении.

Оно прозвучало после того, как по итогам первого квартала расходы превысили доходы в казну, а бюджетный дефицит составил 9 млрд долларов.

Доходы от нефти в королевстве упали за этот период почти на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 34 млрд долларов, а общая выручка сократилась на 22%.

В то же время Центробанк Саудовской Аравии еще в марте отчитался о резком сокращении золотовалютных резервов до самого низкого уровня с 2011 года.

Эти меры, как ожидается, замедлят темпы и масштаб программы экономических реформ "Видение 2030", которую пытается претворить в жизнь кронпринц Мухаммед ибн Салман.

В прошлом году Саудовская Аравия сумела получить рекордные 25,6 млрд долларов, выпустив на биржу в Эр-Рияде первичные акции национального нефтяного гиганта Aramco.

Этот шаг стал одним из основных в планах кронпринца по модернизации экономики и ослаблении ее зависимости от нефтяных цен.