Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составило 221 344 человека.
Таким образом, Россия в понедельник по количеству зараженных обогнала Британию и Италию. По официально подтвержденному числу заболевших страна вышла на третье место в мире.
94 пациента с коронавирусом за последние сутки умерли. Таким образом, общее число умерших составило 2 009 человек.
Утром в понедельник Роспотребнадзор отчитался, что всего в России на данный момент проведено более 5,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 188 тысяч, добавили в ведомстве.
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