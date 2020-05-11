Путин: единые выходные дни в России с 12 мая заканчиваются

С 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается, но решение о продлении ограничений на работу остается за властями регионов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом.

По словам Путина, с 12 мая нужно по возможности восстановить работу базовых отраслей экономики, в том числе энергетику, сельское хозяйтво и промышленность. Региональные власти в зависимости от конкретной ситуации смогут смягчать или ужесточать ограничения, а губернаторы сохранят право приостанавливать работу предприятий, не соблюдающих санитарные требования.

Путин отметил, что режим нерабочих дней продлился в общей сложности шесть недель. По его словам, эти экстраординарные меры дали возможность лучше подготовиться к борьбе с последствиями коронавируса во всех регионах страны. По мнению президента, теперь, когда риска перегрузки медицинской системы уже нет, режим нерабочих дней можно отменить.

Путин также пообещал к середине мая фактически удвоить количество тестовна коронавирус и довести его до 300 тысяч в сутки - по его словам, в совокупности с остальными принятыми мерами это дает возможность перейти к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Тем не менее он отметил, что быстрым выход из этого режима не будет.

Российский президент подчеркнул, что для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим ограничений сохраняется. Он добавил, что понимает, как тяжело им сидеть дома, но отметил, что считает это вопросом их жизни.

Кроме того, Путин пообещал сохранить меры поддержки предприятий, пострадавших из-за эпидемии. По его словам, новый пакет поддержки российской экономики уже принят.

Он также отметил необходимость оказания прямой поддержки бизнесу и простым гражданам. Особое внимание Путин заострил на поддержке семьям с детьми.

Путин выразил обеспокоенность ростом безработицы - с начала апреля число нетрудоустроенных людей в России увеличилось в два раза и достигло 1,4 млн человек. Президент пообещал обсудить эту проблему на отдельном совещании, которое пройдет позднее в мае.

Ранее в понедельник Путин поручил правительству к 1 июня разработать "общенациональный план действий" по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

Президент также поручил правительству с участием МЧС до 20 мая представить свои предложения по развертыванию в российских регионах полевых госпиталей, диагностических центров и мобильных лабораторий, чтобы снизить риски распространения короначирвуса и предотвратить возникновения очагов инфекции.

Ко вторнику, 12 мая, Путин поручил подготовить и довести до регионов рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с коронавирусом. В рекомендациях должны содержаться сроки, критерии и параметры отмен ограничений с учетом особенностей каждого региона, говорится в поручении президента.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничений, связанных с коронавирусом, в столице до 31 мая. Режим самоизоляции и спецпропусков в Москве также продлен до конца мая. Кроме того, с 12 мая в столице начнет действовать "масочный режим" - ношение масок и перчаток в магазинах и транспорте (в том числе в такси) станет обязательным.

При этом, как стало известно Би-би-си, мэрия Москвы прорабатывает возможность смягчения режима самоизоляции. По данным собеседников Би-би-си, во второй половине мая власти столицы могут открыть часть парков и разрешить спортивные пробежки, но ограничительные меры продлятся в Москве минимум до середины июня.