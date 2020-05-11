Дело о домогательствах. Экс-президента Франции Жискар д'Эстена обвинили в приставаниях к журналистке

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Парижская прокуратура начала расследование в отношении бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена по обвинению в домогательствах.

Жалобу на экс-президента, которому сейчас 94 года, подала немецкая журналистка Анн-Катрин Страке. Она утверждает, что Жискар д'Эстен неподобающим образом прикасался к ней после интервью в 2018 году.

37-летняя журналистка подала жалобу на Жискар д'Эстена 10 марта. На прошлой неделе в интервью агентству Франс пресс она заявила, что президент, которому тогда было 92 года, три раза прикоснулся к ее ягодицам, когда они вместе позировали для фотографии после беседы.

Представители бывшего президента несколько раз заявляли, что тот не помнит о событиях, которые описывает журналистка.

"Я решила рассказать о том, что со мной произошло, потому что считаю, что люди должны знать, о том, что бывший президент Франции сексуально домогался меня после интервью", - заявила Страке в эфире немецкого телеканала WDR.

Копия жалобы попала в редакции газет Le Monde и Suddeutsche Zeitung. В своем заявлении Страке пишет, что оператор во время фотографирования пытался отвлечь президента, намеренно уронив торшер, и что журналистка "несколько раз изо всех сил" пыталась оттолкнуть Жискар д'Эстена.

В понедельник Страке заявила, что довольна решением прокуратуры, и добавила: "Теперь я, разумеется, в распоряжении французских властей в контексте этого расследования".

Президент Франции

Как сообщает телеканал France 24, работодатель журналистки провел собственное расследование и поддержал ее версию. Оператор также подтвердил слова Страке. Звукооператор, присутствовавший на интервью, отказался давать показания, сообщали французские СМИ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жискар д'Эстен неоднократно встречался с лидером СССР Леонидом Брежневым. На фото - визит президента Франции в Москву в 1979 году

Валери Жискар д'Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год. Также занимал пост министра финансов. Он кавалер международных наград, в нескольких европейских странах ему пожалован титул рыцаря.

Жискар д'Эстен - автор книг на политические темы, а также нескольких любовных романов.

Вышедший в 2009 году роман "Принцесса и президент", одной из героинь которого была вымышленная "Патриция, принцесса Кардиффская", породил ничем не подтвержденные слухи о романе Жискар д'Эстена с принцессой Дианой.