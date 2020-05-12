Выходные закончились

Media playback is unsupported on your device "Нужно пройти между Сциллой и Харибдой". Путин о смягчении ограничений в России

Российский президент Владимир Путин в понедельник объявил о завершении в стране так называемого периода нерабочих дней, который был введен в связи со вспышкой коронавируса и продолжался в общей сложности шесть недель.

"С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная", - сказал Путин.

Решения об ограничениях теперь принимают главы российских регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее продлил действия режима изоляции до конца мая, похожим образом поступили власти других регионов.

Как стало известно ранее Русской службе Би-би-си, мэрия Москвы прорабатывает возможность смягчения действующего в городе режима, однако ограничительные меры продлятся минимум до середины июня.

В понедельник Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 220 тысяч, вирус унес жизни 2009 человек.

Масочный режим

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В Москве, Московской области и некоторых других регионах России начинает действовать режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

Штраф за отсутствие маски в Москве составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

Похожие правила уже введены или вводятся во многих других странах. Накануне с рекомендацией носить маски выступили власти Британии.

В понедельник носить маски также обязали сотрудников администрации президента США, работающих в Западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились двое сотрудников администрации, в том числе пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса.

Трамп снова ругается с журналистами

Президент США Дональд Трамп неожиданно покинул брифинг в Белом доме по ситуации с коронавирусом после очередной перепалки с журналистами.

Корреспондентка телекомпании Си-би-эс Вэйцзя Цзян поинтересовалась, почему американский президент рассматривает тестирование на коронавирус как некое мировое соревнование и постоянно делает на этом акцент, в то время как американцы продолжают умирать.

"Люди умирают во всем мире, - холодно ответил президент. - Это вопрос, который вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Если вы спросите их, вы можете получить необычный ответ".

После этого к микрофону подошла журналистка Си-эн-эн, однако Цзян снова встала со своего кресла и спросила Трампа, почему он говорит про Китай именно ей.

"Этот ответ предназначается не кому-то конкретно, а любому, кто задает гадкие вопросы, - резко ответил Трамп. "Это не гадкий вопрос", - возмутилась Цзян.

После этого вопрос попыталась задать уже корреспондентка Си-эн-эн, но Трамп заявил, что уже пытался дать ей слово, и резко завершил брифинг.

Социальная дистанция для животных

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало владельцам домашних животных распространить социальное дистанцирование на своих питомцев.

В сообщении организации говорится, что домашним животным не следует контактировать с чужими людьми и животными. Кошек нужно по возможности держать дома, а собак следует выгуливать на поводках, которые обеспечат расстояние в два метра от других людей и животных.

Управление рекомендует хозяевам собак избегать специализированных собачьих площадок и других общественных мест, где могут собираться группы людей с собаками.

Ранее сообщалось о нескольких случаях заражения коронавирусом кошек, однако эксперты считают вероятность передачи вируса от кошки человеку минимальной.

"Борис Джонсон морочит нам голову наукой"

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В своем воскресном обращении к народу Борис Джонсон хотел выглядеть Альбертом Энштейном и вывел формулу угрозы коронавируса, которая напоминает всем известное уравнение E=mc2, пишет колумнист газеты Times Рэйчел Силвестер, однако по факту вышел пустой набор слов, призванный не прояснить ситуацию, а скорее манипулировать общественным мнением.

Посыл Даунинг стрит был настолько размытым, что никто так и не понял, можно или нельзя встречаться, посещать или нет общественные места, нужно ли спешить на работу, и если да, то как туда добираться, пойдут ли дети в школу и так далее.

Конечно, признает журналист, элемент неопределенности неизбежен, когда вся страна возвращается из карантина к нормальной жизни, и людям часто приходится руководствоваться здравым смыслом и самим додумывать, как поступать в тех или иных ситуациях, но правительство в данном случае не проясняет, а лишь запутывает ситуацию.

Медленно, но верно консенсус по поводу Covid-19 разваливается, пишет Times. В Англии и Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии уже в силе разные правила. И если введение карантина одобряло 90% населения, то по поводу ослабления мнения разделились практически пополам.

Растет напряженность и в самом кабинете министров, где "ястребы", требующие скорешей отмены карантина в интересах восстановления экономики, сцепились с "голубями", которые настаивают, что интересы общественного здоровья превыше всего.

Между тем Борис Джонсон все менее склонен доверять управление кризисом своим коллегам и все более замыкает все на себя, что вовсе не способствует устранению ошибок.

Один высокопоставленный консерватор дажее обвинил Джонсона в том, что премьер пытается руководить правительством по авторитарной "советской модели".

В целом же, как полагает один из бывших членов кабинета министров, тори в конечном счете дорого заплатят за свои действия во время пандемии.

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Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Олег Михайлов