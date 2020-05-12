Коронавирус в России: в регионах начали смягчать режим ограничений

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В Москве и Московской области начал действовать "масочный режим" - ношение масок и перчаток в общественных местах стало обязательным. Тем временем в регионах начинают открываться парикмахерские и разрешают прогулки.

Россия вышла на второе место в мире

За сутки в России выявили 10 899 новых случаев заражения Covid-19, а их общее число достигло 232 243. Таким образом, Россия обошла Испанию (227 436 случаев, согласно данным Университета Джонса Хопкинса) и вышла на второе место в мире по числу подтвержденных случаев.

Больше половины случаев Сovid-19 в России - 121 301 - приходится на Москву. За сутки в столице выявили еще 5 392 зараженных.

"Масочный режим" в Москве и Подмосковье

Со вторника, 12 мая, жители Москвы и Подмосковья обязаны носить маски и перчатки в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси. Кроме того, средства индивидуальной защиты необходимо носить на рабочих местах на предприятиях, которые также со вторника возобновляют свою деятельность.

За несоблюдение этих правил грозит штраф 4-5 тысяч рублей. Пассажиров общественного транспорта уже начали проверять контролеры ГКУ "Организатор перевозок", заявили в организации.

Утром в метро спустились 94% пассажиров в масках и 68% в перчатках, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, с 5:30 до 9:00 утра в метро пассажиры приобрели 2 835 масок и 8 648 пар перчаток.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял необходимость "масочного режима" в том числе тем, что в городе начинают работать стройки и промышленность. Утром во вторник в Москву и область вернулись пробки, свидетельствует корреспондент Би-би-си.

Москвичи могут находиться без масок и перчаток только дома и в своем рабочем кабинете, говорила три дня назад заместитель Собянина Анастасия Ракова. "Общественное место - это все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета. То, где вы непосредственно можете соприкасаться с остальными людьми", - объясняла она.

Смягчение ограничений в регионах

В российских регионах после объявления президента Владимира Путина об окончании "нерабочих дней" начали смягчать введенные ранее ограничения.

Так, в Камчатском крае с 12 мая постепенно снимаются ограничения для сферы услуг и передвижения граждан, сообщила пресс-служба краевого правительства. Жителям региона разрешили одиночные прогулки с детьми и спорт на свежем воздухе.

С некоторыми ограничениями разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток, учреждений по ремонту одежды и обуви. При этом в регионе продолжает действовать "масочный режим".

В Башкирии власти с 12 мая разрешили свободно передвигаться по улицам, гулять в парках и даже на детских площадках - опять же при соблюдении "масочного режима". Однако для пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями продолжит действовать комендантский час.

В Татарстане с 12 мая отменяется система смс-пропусков для передвижения по городу и снимается запрет покидать место самоизоляции без уважительных причин. Кроме того, в республике возобновляется выполнение межмуниципальных автобусных перевозок по регулярным пассажирским маршрутам и снимаются блокпосты на границах 14 городов, въезд в которые ранее был ограничен для профилактики коронавируса.

Вместе с тем ношение защитных масок в общественных местах и в Татарстане остается обязательным.

В Мурманской области режим самоизоляции перестанет быть обязательным для всех, но вводится "масочный режим".

Губернатор Андрей Чибис написал в "Инстаграме", что требование иметь при себе маску распространяется на все публичные места, включая транспорт и магазины. Тот, у кого нет маски, может идти в приемную партии "Единая Россия", где, по его словам, будут раздавать эти маски бесплатно.

В Калининградской области с 12 мая также существенно смягчается режим самоизоляции, но вводится обязательное ношение масок. Разрешено возобновить работу торговым центрам и парикмахерским (с 10:00 до 18:00). Именно этим смягчением режима власти объясняют введение "масочного режима".

Использование средств индивидуальной защиты обязательно при нахождении в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях.

Серьезное ослабление режима самоизоляции в Сахалинской области - открываются объекты торговли и сервиса, имеющие отдельный вход, а также возобновляются занятия в спортивных секциях, общеобразовательных школах и детских садах в ряде муниципалитетов.

При этом для тех, кто не имеет прописки в регионе, въезд в город сделали возможным только при наличии цифрового пропуска. Как объяснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, с просьбой "закрыть регион" к нему обратились местные жители.

По данным Би-би-си, власти Москвы также прорабатывают смягчение режима самоизоляции, и во второй половине мая в городе могут разрешить спортивные пробежки и открыть часть парков.

Пожар в больнице

В отделении реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат заразившихся Covid-19, произошел пожар. Погибли пять пациентов.

По данным источника Интерфакса, все пятеро погибших были заражены коронавирусом. По словам собеседника агентства, вероятной причиной пожара стала перегрузка аппарата искусственной вентиляции легких.

Начался призыв в армию

В России началась работа призывных комиссий военных комиссариатов, заявили в минобороны. Как уточнили в ведомстве, первые отправки в войска состоятся после 20 мая.

В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 135 тысяч человек.

Формально весенний призыв в России начался 1 апреля, однако из-за коронавируса было принято решение начать отправлять призывников к местам службы к концу мая.

Сколько стоит помощь Путина

Меры поддержки населения и бизнеса, о которых объявил Путин накануне, обойдутся государству примерно в 800 млрд рублей, подсчитали "Ведомости". Издание при этом ссылается на двух федеральных чиновников.

Среди наиболее дорогих мер третьего по счету антикризисного пакета - списание налогов и новых зарплатных кредитов. По оценкам источников издания, цена программы по списанию кредитов превысит 300 млрд рублей.

По словам одного из собеседников газеты, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. Две предыдущих программы поддержки экономики, принятые властями, стоили 2,8% ВВП, отмечают "Ведомости".

FT подозревает, что в России скрывают масштаб пандемии

Реальное число умерших в результате заражения Covid-19 в России может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика, утверждает британская газета Financial Times. К такому выводу издание пришло, проанализировав общие данные по смертности в Москве и Петербурге за апрель.

О том, что в апреле в Москве умерло на 18% больше людей, чем в этом же месяце годом ранее, Би-би-си рассказывала 10 мая.

Из статистики, которой оперирует Financial Times, следует, что в апреле в двух городах умерло на 2 073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Согласно официальным данным (по состоянию на 11 мая), в апреле в Москве и Петербурге скончались 629 пациентов с коронавирусом. Однако еще 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности" остаются неучтенными, пишет издание.

Если добавить к этому 2 009 случаев смерти от Covid-19, о которых власти сообщили по состоянию на 11 мая, это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%, заключает Financial Times.

Увольнение чиновницы в Новороссийске

Заместитель главы администрации Новороссийска Екатерина Демченко отправлена в отставку за нарушение режима карантина. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как чиновница, нарушая режим изоляции, отдыхает на одной из баз отдыха.

"Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост", - сообщил в "Инстаграме" мэр города Игорь Дяченко.