Пожар в коронавирусной больнице в Петербурге: пять пациентов погибли

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В отделении реанимации больницы Святого Георгия в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, погибли пять человек. Часть больницы была отведена под лечение пациентов с Covid-19.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара пациентов реанимации, сообщила пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России (СКР). Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, погибли пять пациентов. Такое число жертв назвали источники ТАСС, Интерфакса и РИА Новости. Позже в пресс-службе городского управления МЧС Интерфаксу подтвердили, что при пожаре погибли пять пациентов больницы.

Утром во вторник огонь возник в реанимационном отделении больницы. Пожарные подразделения прибыли на место в 06:23, в 06:55 пожар был локализован, пишет Интерфакс. Спасатели эвакуировали 150 человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Аппараты ИВЛ работают на пределе"

По данным источника Интерфакса, пятеро погибших были заражены Covid-19. По информации собеседника агентства, вероятной причиной пожара стала перегрузка аппарата искусственной вентиляции легких.

"Очаг пожара находится в реанимации на шестом этаже. Это так называемая "красная зона", там проходят лечение больные новой коронавирусной инфекцией. Предположительно, загорелся аппарат ИВЛ", - рассказал источник Интерфакса.

"Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара", - добавил он.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что причиной пожара могла стать "неисправность электрооборудования". О том, что, по предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность, заявил и источник ТАСС.

"Часть лечебного учреждения была перепрофилирована под лечение больных коронавирусом", - рассказал собеседник РИА Новости. После возгорания на шестом этаже восьмиэтажного здания пациенты и персонал были размещены на первом этаже, добавил агентства.

Петербург занимает третье место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. По состоянию на понедельник, там было выявлено 7 711 случаев заболевания, 56 человек умерло.

В прошедшие выходные пожар произошел и в одной из московских больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. Горел один из корпусов больницы №50 им. Спасокукоцкого на улице Вучетича.

В результате пожара погиб один пациент. Около 200 человек были эвакуированы.