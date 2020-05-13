Суд заново рассмотрит дело Кокорина и Мамаева

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption В колонии Кокорин и Мамаев приняли участие в товарищеском матче с белгородской командой "Салют"

Второй кассационный суд отравил на новое рассмотрение в Мосгорсуд приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы. Этого добивалась защита спортсменов.

"Кассационный суд удовлетворил нашу кассационную жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр", - сказал РИА Новости адвокат Игорь Бушманов, представляющий Мамаева. В пресс-службе суда подтвердили, что приговор отправлен на новое апелляционное рассмотрение, пишет ТАСС.

В жалобе защитники указали, что футболистов, по их мнению, необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесенных водителю "Мерседеса" Виталию Соловчуку. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова заявляла, что в приговоре не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего Соловчука.

По мнению защиты, суды нижестоящих инстанций также не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях футболистов.

Защита удовлетворена решением суда, сказал Би-би-си адвокат Бушманов.

"Это то, о чем мы в своих апелляционных жалобах просили. Все наши доводы были построены на необходимости их переоценки и с учетом этого дачи новой правильной квалификации действиям каждого из фигурантов этого дела. Поэтому наши доводы фактически удовлетворены. Мы об этом и просили суд", - сказал он.

Дело Кокорина и Мамаева

Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 года. По версии следствия, они стали участниками двух драк, произошедших утром 8 октября в центре Москвы.

Первая потасовка произошла у гостиницы "Пекин", в результате нее пострадал водитель сотрудницы Первого канала Соловчук, управлявший "Мерседесом".

За ней последовала драка с директором департамента министерства промышленности и торговли России Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице. Именно эта драка вызвала огромный общественный резонанс.

Бывшие игроки российской сборной по футболу были арестованы. Их отправили в СИЗО.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, а Кокорина - к году и шести месяцам колонии общего режима. Кроме них сроки получили брат футболиста Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий.

Мосгорсуд позднее оставил без изменений сроки лишения свободы.

"Суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, не принял во внимание разъяснения Верховного суда… и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений", - сказали РИА Новости в пресс-службе кассационного суда.

Футболисты признали вину частично.

С октября 2018 года по июль 2019 года они содержались под стражей в столичном СИЗО-2 ("Бутырка"). Позже они отправились в колонию, откуда освободились по УДО в сентябре 2019 года.

После этого "Зенит" отправил Кокорина в аренду в "Сочи", а Мамаев, контракт с которым разорвал "Краснодар", присоединился к "Ростову".