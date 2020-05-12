Илон Маск заявил, что готов к аресту. Он открыл завод Tesla несмотря на запрет

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Компания Tesla Илона Маска возобновила деятельность своего единственного в США завода по производству электромобилей в Калифорнии, несмотря на указание властей штата о приостановке работы практически всех промышленных предприятий в связи с эпидемией коронавируса.

В понедельник Илон Маск написал в "Твиттере", что работа на заводе возобвновляется и что он будет на сборочной линии вместе со всеми остальными.

Власти многих штатов США пока только пытаются сформулировать стратегию наиболее оптимального выхода из локдауна.

Ранее Маск говорил, что перенесет штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, в случае если указ о закрытии заводов не будет отменен.

Власти Калифорнии уже ослабили ограничения карантинных мер, позволив возобновить промышленное производство. Однако завод Tesla располагается в городе Фермонт, в округе Аламеда, и власти пока не отменяли запрета на открытие предприятий.

Фермонт находится примерно в часе езды к югу от Сан-Франциско.

В субботу Илон Маск сообщил, что Tesla подала в суд иск против властей округа, требуя отмены указа, не позволяющего возобновить работу завода.

Не дожидаясь решения суда, Маск объявил в понедельник, что завод возобновляет производство.

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"Я буду у главного конвейера вместе со всеми. Если кого-нибудь арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - написал Маск на своей странице в "Твиттере".

Представители полиции округа заявили, что они в курсе решения Маска нарушить указ местных властей, но не будут вмешиваться в ситуацию, если только их не попросят об этом органы здравоохранения.

Управление здравоохранения округа Аламеда заявило, что находится в постоянном контакте с Tesla по вопросу открытия завода и рассматривает ситуацию так же, как и с любым другим предприятием, нарушающим правила локдауна.

По информации агентства Рейтер, руководство Tesla разослало электронное письмо своим сотрудникам, в котором говорится, что решение открыть завод соответствует правилам, одобренным властями штата Калифорния.

Сам Илон Маск написал в "Твиттере", что к компании Tesla проявляют "особое отношение", в то время как другим автопроизводителям было разрешено возобновить работу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Илон Маск пригрозил, что переведет головное предприятие в другой штат, если ему не дадут работать

Другие компании-автопроизводители собирались возобновить производство в мае, но некоторым пришлось отложить это решение, посокольку в таких штатах, как, например, Мичиган, разрешена деятельность лишь жизненно необходимых отраслей промышленности.

В понедельник в интернете появились фотографии парковки возле завода Tesla, по которым видно, что она в основном заполнена. Завод был почти полностью закрыт с 26 марта.

За пределами Калифорнии

В прошлом году Tesla открыла завод в Шанхае, а сейчас строит еще один в Берлине. Но Фермонт остается важнейшим центром для компании – тут располагается ее штаб-квартира, а также основное производство.

В субботу Маск заявил, что готов перенести головное предприятие в другой штат США, если это будет необходимо для того, чтобы возобновить производство.

Представители Техаса, Юты, Джорджии и Невады уже связались с Tesla, предлагая поддержку, если компания решит переехать.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что власти Калифорнии должны сделать все возможное, чтобы помочь Tesla возобновить работу, так как эта компания - один из крупнейших промышленных работодателей в штате.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что на прошлой неделе уже обсудил ситуацию с Маском и что власти снимают ограничения, наложенные на промышленность, по мере постепенного ослабления карантинных мер.