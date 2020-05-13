Коронавирус в России: власти Москвы заговорили о смягчении режима

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Хотя существенного снижения заболеваемости Covid-19 не происходит, Москва вслед за другими российскими регионами готовится к смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией. "Победа" возобновляет программу полетов с 1 июня, а Росздравнадзор приостановил использование аппарата ИВЛ "Авента-М" после двух пожаров в больницах. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Еще 10 028 случаев Covid-19

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 составило 242 271.

Больше всего заражений - 126 004 - за время пандемии зарегистрировано в Москве. За прошедшие сутки в столице выявили еще 4 703 заболевших. Как подчеркнули в городском оперативном штабе, это минимальное суточное значение за последние 12 дней. В то же время среднее число заболевших за этот же период составляет 5 725.

Москва готовится к смягчению ограничений

Москва уже соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Решение о смягчении режима, как следует из его слов, власти будут принимать в конце мая.

"Пока до 31 мая мы остаемся в пропускном режиме. Это необходимость, которая на сегодняшний момент оправдывает себя, - сказал Шапошников в эфире телеканала "Звезда", - поэтому до 31 мая режим точно будет работать, а в конце мая мы все вместе будем смотреть, какие показатели будут каждое утро".

Что такое первый этап? Неделю назад глава Роспотребнадзора докладывала президенту Владимиру Путину, что ведомство подготовило рекомендации о постепенном выходе из ограничительных режимов. Речь идет о трех этапах. На первом предполагается разрешить занятия спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг "ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции".

Источники Би-би-си ранее говорили, что мэрия Москвы прорабатывает смягчение режима самоизоляции. По их сведениям, уже во второй половине мая власти города могут разрешить спортивные пробежки и открыть часть парков. При этом другие ограничительные меры продлятся минимум до середины июня, рассказали собеседники Би-би-си.

Москвичи неохотно надевают маски

В Москве и области второй день продолжает действовать "масочный режим", который ранее был введен в большинстве других регионов России. Власти накануне обещали не торопиться со штрафами - ограничиваться предупреждениями.

В итоге в столице треть жителей в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях не соблюдали "масочный режим", заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков (он не уточнил, как это удалось подсчитать).

Тем временем в департаменте транспорта Москвы ответили на публикацию Би-би-си о том, что торговая наценка на маски и перчатки, продаваемые в метро, составляет 1800% и 450%.

"Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки", - заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

После пожаров приостановили использование уральских ИВЛ

Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ "Авента-М" после двух пожаров в больницах, где лечат зараженных коронавирусом.

Именно эти аппараты производства Уральского приборостроительного завода использовались в обеих больницах, подтвердило ведомство.

Отмена штрафов пострадавшим

Административная комиссия в Красноярске решила не штрафовать за нарушение самоизоляции двух девушек, подвергшихся сексуальному насилию.

Как сообщало накануне издание "Тайга.инфо", 22 апреля две жительницы Красноярска 17 и 18 лет обратились на улице к патрульным и сообщили, что неизвестный мужчина похитил у них телефоны и украшения, после чего совершил в отношении обеих насильственные действия сексуального характера и скрылся. Мужчина вскоре был задержан, а в отношении девушек составлены административные протоколы о нарушении самоизоляции.

В среду региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что пострадавших девушек привлекать к ответственности не будут.

"Штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью. А в отношении мужчины, по данным полиции, уже возбуждены пять уголовных дел", - заявили в штабе.

"Победа" возобновит полеты с 1 июня

Лоукостер "Победа" объявил о поэтапном возобновлении полетов по России с 1 июня. Как отметили в пресс-службе перевозчика, это стало возможно "в связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер".

Продажи билетов на сайте авиаперевозчика начнутся 14 мая. В авиакомпании утверждают, что стоимость билетов по ряду направлений снизится в три раза по сравнению с прошлогодним сезоном.

В конце марта "Победа" объявила о приостановке всех полетов - как по России, так и за рубеж - в связи с распространением коронавируса.

По оценке Росавиации, в апреле пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 91,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

В Петербурге детские лагеря превратят в обсерваторы

Власти Петербурга планируют открыть для детей летние оздоровительные лагеря по принципу обсерваторов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом в законодательном собрании, передает корреспондент Би-би-си.

Смена в таком лагере продлится до снятия карантина - выехать из него будет невозможно, а посещение родителей будет запрещено. Для открытия лагерей в Смольном ждут разрешения от надзорных органов с учетом эпидемиологической обстановки и позиции управлений Роспотребнадзора.

На весенних каникулах детей в оздоровительные лагеря в Петербурге отправлять запретили.

Беглов также заявил, что в мае пенсионерам в Петербурге, в том числе работающим, будет выплачено по 800 рублей на приобретение масок и перчаток.

Несмотря на "масочный режим", губернатор выступал в законодательном собрании без маски, а после выступления вручил спикеру Вячеславу Макарову медаль за заслуги перед Петербургом, пожав ему руку.

Психоневрологический интернат просит о помощи

Сотрудницы Новоселицкого психоневрологического интерната в Ставропольском крае, закрывшегося на карантин 26 апреля, записали видеообращение и пожаловались на отсутствие помощи. У них нет средств защиты и необходимых лекарств, а заболевшим отказывают в госпитализации, утверждают медработники.

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На момент закрытия диагноз Covid-19 подтвердился у 12 постояльцев интерната. С тех пор симптомы коронавирусной инфекции начали проявляться у других пациентов и у самих сотрудников.

"Мы не знаем, что делать, проживающие температурят, на вызовы "скорой" отвечают, что вызывать стоит только в критических случаях, когда проживающий начнет задыхаться", - говорится в обращении.

По словам сотрудниц интерната, для скорой помощи температура 39,8 - не повод для госпитализации. У самих сотрудников дважды брали тесты, но результаты они еще не получили.

Глава Новоселицкого района Владимир Антоненко в ночь на среду написал в "Фейсбуке", что власти начнут перевозить пациентов интерната в инфекционную больницу.

Чиновницу уволили за критику выплат семьям с детьми

В Энгельсе Саратовской области уволили чиновницу, которая возмутилась выплатами семьям с детьми, которые в понедельник анонсировал Путин.

Как сообщают "Свободные новости" со ссылкой на городскую администрацию, исполняющая обязанности директора государственного "Центра молодежных инициатив" Лидия Бузовчук освобождена от должности по итогам служебной проверки, которая была начата из-за ее комментариев в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте".

11 мая Путин объявил, что в связи с пандемией с 1 июня семьи, где есть дети от 3 до 15 лет, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", - говорилось в одном из комментариев, который написала Бузовчук в обсуждении этой новости.

Чиновница писала под чужим именем, однако в ее профиле было указано, что она является сотрудницей МБУ "Центр молодежных инициатив ЭМР".

Пандемия и выборы

Кремль вводит на выборах дистанционное голосование, в том числе по почте, и это тоже связано с пандемией, утверждает издание "Проект".

Администрация президента подготовила законопроект, его внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшие дни, рассказали источники издания. Проект позволит вводить механизмы голосования в условиях карантина "для охраны здоровья граждан", пояснил один из источников.

Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин, сказал собеседник "Проекта", близкий к разработчикам документа. В то же время это может позволить лучше контролировать результат, сказал изданию один из единороссов.