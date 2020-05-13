В России зарегистрированы еще 10 028 случаев заражения коронавирусом

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В России зарегистрированы более 10 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Накануне страна вышла на второе после США место по числу зараженных. За последние сутки умерли еще 96 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России подтверждено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них в Москве - 4703 случаев, сообщает оперативный штаб при правительстве России.

Для Москвы это минимальное суточное значение за последние 12 дней, подчеркивает городской оперативный штаб.

Теперь в России зарегистрирован 242 271 зараженный коронавирусом. Среди заразившихся - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне он сообщил журналистом, что находится в больнице с Covid-19.

За сутки в России зафиксировано 96 летальных случаев. В Москве умерли 53 человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

За день до этого в России было зарегистрировано еще 10 899 случаев заражения Covid-19, еще днем раньше - 11 656 случаев, что стало рекордным числом для страны за весь период пандемии.

После публикации статистики во вторник Россия вышла на второе после США место по числу случаев коронавируса. Россия и сейчас остается на втором месте. На первом - США (1,37 млн заболевших), на третьем - Испания (около 228 тысяч случаев), Великобритания (около 227 тысяч), Италия (около 221 тысяч).

Накануне британская Financial Times опубликовала статью о том, что в России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных. Издание сделало такой вывод, исходя из статистики смертности в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, слушает, что мы обсуждаем, - прокомментировала публикацию вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по коронавирусу. - Но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом России относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, он таков".

"Мы никогда не манипулировали официальной статистикой", - заявила Голикова.

В понедельник президент России Владимир Путин не стал продлевать нерабочие дни в стране, но в регионах продолжает действовать режим самоизоляции. Путин оставил на усмотрение губернаторов, каким образом можно смягчать ограничительные меры.

В начале неделе смягчать режим ограничений стали некоторые регионы России, при этом там продолжает действовать или вводится "масочный режим". Ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах стало обязательным и в Москве.

Голикова накануне предположила, что россияне смогут вернуться к привычной жизни летом, но только при условии соблюдения всех вводимых требований и ограничений по коронавирусу.

"Новая коронавирусная инфекция на сегодняшний день определена как инфекция, которая с нами останется на достаточно долгий период", - заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 5,98 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 177,1 тысячи.

Выписан по выздоровлению еще 4 491 человек, число выздоровевших пациентов увеличилось до 48 003 человек, сообщил оперативный штаб. В Москве за последние сутки выздоровели 1 864 пациента с коронавирусом, число выздоровевших превысило 21,5 тысячи, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Число инфицированных в мире - более 4 млн 290 тысяч, число жертв коронавируса в мире превысило 291 тысячу человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Излечились почти 1,5 млн человек.