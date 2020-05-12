Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak / TASS Image caption Похоже, с планами превратить мессенджер Telegram в децентрализованную платформу для торговли покончено

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON. Причины этого решения он перечислил в открытом письме.

"В течение последних двух с половиной разработчики компании работали над платформой TON и криптовалютой Gram, чтобы разделить принципы децентрализации, которые впервые были применены в биткоине и Ethereum, но значительно превосходят их по скорости и масштабируемости", - написал Дуров.

За несколько дней до планировавшегося запуска проекта в октябре 2019 года суд в США приостановил выпуск Gram по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"Представьте, что несколько человек скинулись на разработку золотого прииска, чтобы затем разделить золото. Потом пришёл судья и сказал: "Эти люди вложили деньги для получения прибыли: они не хотят оставить золото себе, а планируют продать его другим людям. Поэтому им нельзя заниматься добычей", - отметил Дуров.

"Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что участие Telegram в TON закончилось", - сообщил он.

Как создавался TON

Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым разрабатывала блокчейн-платформу более двух лет совместно с внешними разработчиками. Для этого в начале 2018 года структуры Telegram привлекли 1,7 млрд долларов инвестиций.

В TON инвестировали сооснователи Qiwi Сергей Солонин и "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили. "Ведомости" писали, что в TON инвестировал и бизнесмен Роман Абрамович.

Разработчки расчитывали, что криптовалюта Gram будет встроена в мессенджер Telegram, которым на тот момент, по заявлениям самих разрабочиков, пользовались более 170 млн человек (в настоящий момент - более 400 млн). Это должно было сделать платформу TON по-настоящему массовой.

После судебного запрета на запуск TON в октябре 2019 года инвесторы согласились перенести крайний срок запуска на 30 апреля 2020 года. После этого Telegram заявлял о планах запустить проект в 2021 году.

Теперь запуск и вовсе отменен.