Мадонна, Леди Гага, Де Ниро и другие звезды стали жертвами атаки хакеров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хакеры утверждают, что получили личную информацию сотен знаменитостей

Хакеры взломали компьютерную систему адвокатской конторы в Нью-Йорке, которая обслуживает голливудских и других звезд, в том числе Рода Стюарта, рэпера Lil Nas X, Роберта Де Ниро, Мадонну, Элтона Джона и других.

Сайт Grubman Shire Meiselas & Sacks недоступен, а хакеры утверждают, что в их распоряжении оказалось 756 гигабайтов информации, в том числе контракты и личная переписка музыкантов и актеров Голливуда.

Злоумышленники опубликовали скриншот, как они утверждают, контракта на мировой тур Мадонны Madame X в 2019-2020 годах, и требуют от адвокатской конторы выкуп.

Пока неясно, сколько именно денег требуют хакеры и ведет ли с ними переговоры адвокатское бюро.

Правообладатель иллюстрации Tommaso Boddi/ Getty Image caption Роберт Де Ниро - один из клиентов Grubman Shire Meiselas & Sacks

Grubman Shire Meiselas & Sacks сообщила в заявлении, что делает все возможное, чтобы разобраться с ситуацией.

На данный момент на сайте Grubman Shire Meiselas & Sacks виден лишь ее логотип, но в интернете можно найти информацию о ее клиентах, среди которых не менее 200 звезд и известных компаний.

Среди прочих, ее услугами пользовались сэр Элтон Джон, Барбара Стрейзанд, Барри Манилоу, Леди Гага, U2 и Майк Тайсон.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Рэпер Дрейк - тоже клиент Grubman Shire Meiselas & Sacks

Хакеры, которые называют себя REvil или Sodinokibi, в январе уже атаковали сайты компании обмена валюты Travelex, требуя выкуп.

Вредоносные вирусы-вымогатели блокируют доступ к компьютерной системе, а затем требуют от жертвы выкуп за восстановление доступа к информации.

Правообладатель иллюстрации Emsisoft Image caption Хакеры утверждают, что обладают всеми этими файлами

Хакеры выложили в интернет скриншот с перечнем полученных ими файлов.

Публикация части украденной информации - обычная практика хакеров, цель которой - продемонстрировать, что им и в самом деле удалось взломать систему.

"У компаний, оказавшихся в таком положении, мало вариантов, - говорит Бретт Кэллоу, аналитик по киберугрозам из фирмы Emsisoft. - Невыплата выкупа приведет к публикации информации; выплата - к весьма хлипкому обещанию злоумышленников удалить украденные файлы".

Би-би-си обратилась за комментарием к Grubman Shire Meiselas & Sacks и некоторым из ее знаменитых клиентов.