В России приостановили работу ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Аппараты "Авента-М" Россия в апреле отправляла в США в качестве гуманитарной помощи

Росздравнадзор приостановил использование аппарата ИВЛ "Авента-М" после двух пожаров в больницах, где лечат зараженных коронавирусом. Именно эти аппараты использовались для лечения в обеих больницах, подтвердило ведомство.

Две больницы

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) приостановила обращение на территории России медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", произведенного Уральским приборостроительным заводом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Временные ограничения коснутся аппаратов, выпущенных с 1 апреля 2020 года.

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались в городской клинической больнице №50 им. Спасокукоцкого в Москве и больнице святого Георгия в Петербурге, где произошли пожары, унесшие жизни шести пациентов на ИВЛ, сказано в сообщении Росздравнадзора.

Компания-производитель накануне заявляла, что поставляла аппараты в Петербург, не уточняя, ее ли ИВЛ загорелся в больнице святого Георгия.

9 мая в результате пожара погибла пациентка в московской больнице, а накануне, 12 мая, пожар вспыхнул в реанимационном отделении петербургской больницы, которая закупала ИВЛ Уральского приборостроительного завода.

СМИ сообщали, что в обоих случаях загорелись аппараты этой компании, принадлежащей концерну "Радиоэлектронные технологии" (входит в "Ростех").

Как сообщили РИА Новости в больнице святого Георгия, аппараты поступили к ним 1 мая, претензий к ним ранее не было. Часть больницы была отведена под лечение пациентов с Covid-19. По данным источника Интерфакса, все пятеро погибших в Петербурге пациентов были заражены коронавирусом.

Еще до решения Росздравнадзора больница отказалась от использования ИВЛ "Авента". Росздравнадзор же накануне заявлял, что проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где произошли пожары.

О том, что ИВЛ производства этого же завода использовались и в московской больнице, сообщали источники ТАСС и РИА Новости.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Дезинфекция сотрудников противопожарной службы проводится, поскольку в больнице лечатся зараженные коронавирусом

"Аппараты ИВЛ работают на пределе"

В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" накануне подтвердили, что аппараты ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода поставлялись в Петербург. Там не уточняли, их ли аппарат загорелся в больнице святого Георгия.

"Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем, - заявили в концерне. - Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности".

Интерфакс со ссылкой на "источник в промышленности" рассказывал, что причиной возгорания аппарата ИВЛ как в Москве, так и в Петербурге могла стать электропроводка, а не сам аппарат. Высокую нагрузку на электропроводку он объяснял большим количеством одновременно работающей медицинской техники.

"От короткого замыкания в электропроводке может произойти возгорание кислородной смеси в аппарате ИВЛ, при этом не важно, какого он производства - российского или импортного", - настаивал источник.

"Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара", - рассказывал другой источник агентства.

"Есть основания предполагать, что пожар произошел из-за загорания аппарата ИВЛ. Проводится проверка", - говорил журналистам начальник управления МЧС по городу Алексей Аникин.

Такие же аппараты в США

Ранее в среду стало известно, что США приостановили развертывание российских ИВЛ до выяснения причин возгорания в больнице Петербурга.

Пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези пояснила, что ИВЛ той же модели, которые могли стать причиной пожаров в российских больницах, были поставлены Россией в Соединенные Штаты, но никогда не использовались, пишет Рейтер.

Аппараты "не были направлены в больницы", в качестве меры предосторожности оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В качестве меры предосторожности власти возвращают аппараты в FEMA, сказала Монтези.

Решение о дальнейшем использовании, по ее словам, будет принято по итогам расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Петербурге.

"В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ "Авента-М". В то время прогнозировалась жесткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому аппараты ИВЛ были доставлены на склады", - сказал ТАСС представитель FEMA. "Эти аппараты ИВЛ не потребовались, но они были оставлены в резерве на случай, если ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси ухудшится", - добавил он.

Аппараты ИВЛ марки "Авента-М" поставляются в больницы с 2012 года и раньше проблем с безопасностью их эксплуатации не возникало, заверили в "Радиоэлектронных технологиях".

В конце марта 2020 года правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку не менее 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ, единственным поставщиком их был назначен этот концерн.