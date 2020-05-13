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С сегодняшнего дня в Британии снимаются все ограничения на прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, введенные в конце марта из-за вспышки коронавируса. Это первый этап ослабления карантинных мер, которые действуют в стране с конца марта.

Если раньше выйти можно было только один раз в день и максимум на час, то теперь не ограничено ни время прогулок, ни расстояние от дома, на которое можно выходить.

Можно даже отправиться на автомобиле в другое место, например, на море или в парк, но только с членами своей семьи.

Также разрешено встречаться с тем, с кем вы не проживаете вместе, но только с одним человеком за раз и с соблюдением социальной дистанции.

Штрафы за нарушение этих правил могут достигать 3200 фунтов (около 290 тысяч рублей).

Работать по-прежнему рекомендуется из дома, исключение сделано для работников, которые заняты в строительстве и на производстве.

Добираться до места работы им рекомендовано пешком или на велосипеде.

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Российский президент Владимир Путин проведет совещание по поддержке авиационной отрасли.

Во вторник Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 92%.

С конца марта Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами.

Ранее Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала статью Financial Times, в которой утверждалось, что российские власти занижают цифры смертности от Covid-19.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что это был залп, он пошел 10, 11, 12 мая. И в качестве центральных в этом залпе выступили две крупнейшие западные газеты: Financial Times и New York Times", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

"Что я вижу в этих статьях: во-первых, явно один почерк и там, и там, то есть явно была какая-то база для написания этих материалов, это видно невооруженным взглядом", - сказала представитель МИД, добавив что в статье FT не отражена "актуальная позиция российской стороны именно по этой теме".

"Ничего для того, чтобы предоставить площадку российской стороне по актуальной теме, здесь нет", - сказала Захарова.

Статья, о которой идет речь, была опубликована FT в понедельник. Ее авторы, опираясь на средние цифры смертности в Москве и Санкт-Петербурге, подсчитали, что во время пандемии в апреле 2020 года число смертей в этих городах было выше исторического среднего показателя.

В Москве число смертей в апреле превысило среднее значение на 1841, в Санкт-Петербурге - на 2073. Таким образом, утверждают журналисты, 1444 смерти в обоих городах не вошли в официальную статистику.

Русская служба Би-би-си объясняет, как считают летальные исходы от коронавируса в России.

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Сотрудники корпорации Twitter Inc. смогут работать из дома столько, сколько они захотят, после окончания карантина. О новой политике компании сотрудникам сообщил генеральный директор Джек Дорси.

Представитель компании в беседе с изданием Verge подчеркнул, что у сотрудников, которые захотят работать в офисе, будет такая возможность, но они должны соблюдать меры социального дистанцирования.

Портал Buzzfeed сообщает, что в электронном письме Джека Дорси сотрудникам также говорилось, что компания откроет офисы не раньше сентября.

Ранее глава отдела персонала Twitter Дженнифер Кристи в беседе с изданием говорила, что организация работы компании "уже никогда не будет прежней".

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Власти американских штатов возвращают аппараты искусственной вентиляции легких, привезенные из России. Аппараты не использовались в больницах, заявили в Федеральном агентстве США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA).

Представитель властей штата Нью-Йорк в интервью Buzzfeed заявил, что штат получил 30 аппаратов из России, но они не понадобились. В Нью-Джерси получили 15 аппаратов ИВЛ, но тоже ими не пользовались.

Речь может идти об аппаратах "Авента-М". Представитель FEMA подтвердил агентству ТАСС, что они поставлялись в США в начале апреля.

За последние дни в России дважды происходили пожары в больницах. После пожара в отделении реанимации, где лечились больные Covid-19, больница святого Георгия в Выборгском районе Петербурга отказалась от использования аппаратов ИВЛ "Авента".

По данным СМИ, такой же аппарат 9 мая стал причиной пожара в больнице в Москве.

В FEMA заявили, что знают о пожарах, но рекомендовали дождаться окончания расследования в России.

Газета Daily Telegraph сообщает со ссылкой на засекреченные планы министерства финансов Британии, что власти планируют повысить налоги и заморозить зарплату бюджетным работникам, чтобы компенсировать ущерб от борьбы с пандемией коронавируса.

"В документе, датированном 5 мая и помеченном грифом "официально", говорится, что в соответствии с базовым сценарием, "дефицит бюджета Британии в этом году составит 337 млрд фунтов, а не 55 млрд, как прогнозировалось в марте", - пишет газета.

В худшем случае дефицит может быть и больше - 516 млрд за текущий год и вырасти до 1,19 трлн фунтов за пять лет.

В первом случае рекомендуется комбинация повышения налогов и сокращения расходов правительства для привлечения 25-30 млрд фунтов. Во втором правительству понадобится привлечь 90 млрд фунтов за несколько лет.

В марте британское правительство решило выделить 330 млрд фунтов на поддержку бизнеса, который пострадал от вспышки коронавируса. Эту сумму называют беспрецедентной: она составляет около 15% британского ВВП и более трети бюджета королевства.

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Три крупнейших американские авиакомпании - American Airlines, Delta и United Airlines - не будут заставлять пассажиров закрывать лицо во время полета, сообщает агентство Рейтер.

Авиакомпании проинструктировали бортпроводников не заставлять пассажиров надевать маски, а только напоминать им о правилах гигены.

В Москве, Московской области и некоторых других регионах России со вторника обязательно носить маску и перчатки в общественных местах. Нарушителям грозят штрафы.

Русская служба Би-би-си посчитала наценку на маски в кассах метро. Во вторник в мэрии Москвы заявили, что цены закупки масок у поставщиков в материале Би-би-си указаны неверно.

Правообладатель иллюстрации Facebook/AFP Image caption Семейная драма во время Рамадана: если двоюродный брат обратился к родственнику через соцсеть, значит другие каналы связи не работают

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов