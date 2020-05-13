Ученые свернули клинические испытания ремдесивира для лечения Covid-19

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В США остановлены клинические испытания ремдесивира - антивирусного препарата, который до последнего времени считался наиболее перспективным потенциальным лекарством от Covid-19. Об этом объявил проводивший эксперимент американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Интересно, что испытания прекращены не по причине их провала - а возможно, как раз наоборот. Эксперимент свернули, не дождавшись окончательных результатов, чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, принимавших плацебо.

Тем не менее на практике это решение означает, что степень эффективности ремдесивира в борьбе с коронавирусом, унесшим уже почти 300 тысяч жизней, фактически придется проверять заново.

Неразрешимый парадокс

Предварительные итоги эксперимента были подведены две недели назад, после двух с лишним месяцев испытаний.

Они показались организаторам настолько обнадеживающими, что американские власти выпустили по такому поводу специальное заявление, полное осторожного оптимизма: назначение пациенту ремдесивира в больничных условиях ускоряет его выписку почти в полтора раза (11 и 15 дней соответственно).

"Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление", - заявил тогда глава института Энтони Фаучи.

Буквально через пару дней американские власти одобрили использование ремдесивира для лечения Covid-19 в экстренном порядке (то есть до прохождения обязательной сертификации).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энтони Фаучи (второй слева) в Овальном кабинете Белого дома

Однако доказательная медицина признает только один способ проверки эффективности препарата - метод слепого двойного тестирования. Для этого участников эксперимента случайным образом разбивают на две группы: в одной пациенты получают новое лекарство, а в другой - его имитацию, плацебо.

Неудивительно, что в условиях пандемии строгие требования доказательной науки нередко вступают в неразрешимый конфликт с врачебной этикой.

Если испытуемый препарат может хоть сколько-нибудь помочь в борьбе с инфекцией, то тяжелые пациенты, принимающие вместо него пустышку-плацебо (и даже не подозревающие об этом), рискуют умереть только потому, что случайно попали в контрольную группу.

Но если дать экспериментальное лекарство всем тяжелым больным без исключения, то нарушаются условия проверки - а значит, определить эффективность препарата становится невозможно.

Именно таким парадоксальным образом объявление промежуточных результатов испытаний ремдесивира положило конец всему эксперименту. Как только стало понятно, что лекарство может быть эффективным, его тут же начали давать всем больным, ликвидировав контрольную группу - и исследование потеряло смысл.

"Жизнями скольких пациентов мы готовы рискнуть, чтобы получить недостающие данные?" - задается риторическим вопросом клинический директор NIAID Клиффорд Лейн.

"Можно, наверное, вести по этому поводу какие-то дискуссии (в такой ситуации каждый пытается выступить в роли адвоката дьявола), но у нас в институте не было разногласий по поводу того, как следует поступить", - уверяет он.

"Останавливаться было нельзя"

Впрочем, оптимизм Фаучи по поводу экспериментальной терапии изначально разделяли не все. Даже промежуточные данные об испытаниях лекарства выглядят довольно противоречиво.

Журнал Forbes, например, обращает внимание, что при испытании антивирусного препарата в первую очередь имело смысл смотреть на вирусную нагрузку пациентов. То есть изменяется ли в крови концентрация возбудителя заболевания. Однако авторы исследования, объявляя о промежуточных результатах, почему-то вообще не упомянули этот показатель.

А вот авторы аналогичного эксперимента, проведенного чуть раньше в Китае, выяснили, что на вирусную нагрузку больных Covid-19 ремдесивир никак не влияет. Неудивительно, что эта работа приходит к обратному выводу: для борьбы с новым коронавирусом препарат бесполезен.

Есть и другие причины, по которым многие эксперты разочарованы принятым NIAID решением досрочно свернуть эксперимент. Тем более что в нем приняло участие вчетверо больше пациентов, чем в китайском исследовании.

"Глобальный локдаун вводили не для того, чтобы инфицированные провели в больнице на несколько дней меньше. А для того, чтобы умерло меньше людей, - заявил глава Центра политики здравоохранения в Нью-Йорке Питер Бах. - И пока мы не поняли, влияет ли препарат на уровень смертности, останавливаться было нельзя".