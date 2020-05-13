Госдума приняла законопроект о голосовании по почте и через интернет

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с главой комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой (на фото)

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который позволит россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и через интернет. Принятые поправки были внесены депутатами ранее в этот же день.

Как заявил один из соавторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, внесение поправок связано с ограничениями на фоне распространения коронавируса.

"В период ограничений в связи с пандемией, а сколько эти ограничения продлятся и какая будет эпидемиологической ситуация, мы не знаем, такие поправки надо принимать до объявления даты голосования", - сказал Вяткин (цитата по Интерфаксу).

За поправки проголосовал 251 депутат, 79 депутатов были против, один воздержался. Против выступали парламентарии от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

Они, в частности, были недовольны отсутствием длительного и тщательного обсуждения инициативы и тем, что она вносились не отдельным законопроектом, а в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, касающегося процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.

Поправки были внесены в Госдуму ранее днем группой депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой ("Единая Россия"), после чего большинство проголосовало за то, чтобы сразу же их рассмотреть.

Накануне издание "Проект" со ссылкой на источники в "Единой России", Госдуме и Кремле писало, что поправки о голосовании по почте и через интернет готовили в администрации президента.

Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин, сказал один из собеседников "Проекта". В то же время это может позволить лучше контролировать результат, признал источник в "Единой России".

Действующее законодательство уже допускает голосование по почте, однако для этого регионам необходимо принимать соответствующие акты.

Новые формы голосования нужны "для защиты здоровья избирателей" и "создания максимального удобства" для реализации избирательных прав, утверждают авторы инициативы.

По словам Вяткина, принятый в среду законопроект предоставляет лишь право, а не обязанность устанавливать дополнительные формы голосования, такие, как дистанционное голосование и голосование по почте. Необходима ли такая форма голосования, будет решать Центризбирком.

В самом ЦИКе уже заявили, что не видят особых нововведений в законопроекте. "Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте - такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на общероссийском голосовании по Конституции", - отметил в разговоре с Интерфаксом зампред Центризбиркома Николай Булаев.

При этом он заявил, что регионы к проведению электронного голосования еще не готовы. "Пока технических возможностей для организации дистанционного электронного голосования, кроме Москвы нет, но регионы над этим работают", - сказал он.