"Неразумно и опасно". Юристы просят Верховный суд остановить выход судов из карантина

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Суды в России возобновляют работу в разгар пандемии после решения Владимира Путина не продлевать нерабочий период. Московских адвокатов не пустят на слушания в других регионах без карантина, а оградить судей и участников процессов от коронавируса в большинстве судов невозможно. Юристы призвали председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева создать план поэтапного выхода из режима ограничений.

12 мая юристы обратились к главе Верховного суда с открытым письмом. По мнению подписавшихся, одномоментно переходить к обычному порядку рассмотрения дел "неразумно и опасно", поскольку "это неизбежно приведет к нарушению конституционных прав десятков тысяч граждан и организаций". Участники процессов должны посещать разные субъекты федерации, где карантинные меры и эпидемиологическая обстановка принципиально отличаются, говорится в письме. Зачастую это не позволит сторонам прибыть на слушания и даже добраться до суда.

Юристы напоминают, что пропускной режим и порой многочасовые ожидания в судах связаны с общением массы посетителей (в крупных судах их одновременно бывает по нескольку тысяч) в крайне ограниченных пространствах, передачей друг другу документов и доказательств, что неизбежно может привести к заражению коронавирусом от тех, чье заболевание протекает бессимптомно. В письме подчеркивается, что среди заболевших уже есть судьи Верховного и нижестоящих судов, и "если судьи массово заразятся, возникнет угроза полной блокады деятельности судебной системы".

Вячеслава Лебедева просят "разработать и принять единый план и механизм поэтапного выхода из режима ограничений", поскольку работа судов не может зависеть от ситуации с пандемией в отдельных регионах.

На момент публикации письма, его подписали или поддержали в комментариях только на портале "Закон.ру" около 100 юристов, в том числе адвокаты и сотрудники около 20 адвокатских бюро Москвы.

Выход на работу "в полном объеме и составе"

С 12 мая прекращено действие ограничительных мер, введенных на период "нерабочих дней" совместным постановлением Верховного суда и Совета судей России. Новых указаний о том, как теперь должны работать суды, Верховный суд не дал. Но Судебный департамент при Верховном суде 7 мая разослал письма председателям судов общей юрисдикции в регионах, апелляционных и кассационных судов, а также арбитражных судов с предложением "осуществлять деятельность в полном объеме и составе", за исключением заболевших коронавирусом судей и сотрудников.

Предложение судебного департамента вернуться всем судьям на работу разослали еще до до заявления президента о завершении нерабочих дней и началу поэтапного выхода из карантина.

Суды отреагировали на предложение судебного департамента по-разному, но многие из них начали рассматривать дела даже в отсутствие представителей сторон, рассказали опрошенные Би-би-си юристы.

Они отмечают, что судебный департамент по сути является "завхозом" для судебной системы, порядок выхода судов из карантина и вопрос о процессуальных сроках рассмотрения дел до сих пор не урегулирован.

Формально такие указания Судебного департамента не являются для судов обязательными, приказы о режиме работы председатели судов издают самостоятельно, пояснила Би-би-си глава Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Какие суды продлили самоизоляцию

Мосгорсуд первым объявил на своем сайте, что действовавший в "нерабочие дни" режим рассмотрения лишь безотлагательных дел сохраняется до 31 мая, как и введенный мэром Сергеем Собяниным режим самоизоляции в Москве.

При этом Высшая квалификационная коллегия судей на следующей неделе заканчивает принимать заявки кандидатов на пост председателя Мосгорсуда в связи с истечением полномочий многолетней главы суда Ольги Егоровой. О ее сложных взаимоотношениях с Верховным судом можно судить по ряду вынесенных за последнее время в ее адрес частных определений Верховного суда о грубых нарушениях, допущенных московскими судьями при рассмотрении дел.

В Санкт-Петербурге суды общей юрисдикции еще 8 мая решили возобновить слушания всех категорий дел с 12 мая. В сообщении Объединенной пресс-службы судов города говорилось, что проход в здания судов разрешат только в масках и перчатках, а в залах судебных заседаний придется соблюдать социальную дистанцию.

Правообладатель иллюстрации Moscow city court via TASS Image caption Так в Мосгорсуде в конце апреля проходила апелляция по делу активиста Константина Котова

При этом, по словам источников Би-би-си, даже в период карантина суды Петербурга не удавалось полностью обеспечить средствами индивидуальной защиты и дезинфекции помещений: председатели cудов на собственные средства приобрели 100 литров дезинфектора, а также маски и перчатки для себя и сотрудников.

Обеспечить дистанцию с соблюдением гарантий открытости правосудия на слушаниях в помещениях многих петербургских судов практически невозможно. Пресс-служба заранее предупредила, что, например, в зал Октябрьского райсуда на рассмотрение уголовного дела будет возможно допустить (помимо подсудимого, адвоката, гособвинителя и представителей потерпевших, а также конвойных и пристава) не более четырех слушателей.

12 мая судьи системы общей юрисдикции в Петербурге действительно вышли на работу, однако к этому моменту губернатор Александр Беглов издал постановление о продлении карантина в городе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Петербурге. Около 10 часов утра в горсуде Петербурга было принято решение отказаться от возобновления полноценной работы и продлить ограниченный режим рассмотрения дел до 31 мая.

В итоге полноценная деятельность районных судов Петербурга продлилась всего час, они успели провести открытые заседания примерно по 40 делам, рассказали в пресс-службе судов. Продлил карантин и находящийся в Санкт-Петербурге Ленинградский областной суд.

Расположенный в Москве 9-й апелляционный арбитражный суд объявил о выходе с карантина с 1 июня, а 13-й апелляционный арбитражный суд в Санкт-Петербурге возобновил работу, но уже предупредил о том, что ряд назначенных на этой неделе слушаний не состоится.

Какие суды возобновили работу

При этом в полном объеме возобновили работу суды почти во всех регионах России - в том числе арбитражные суды Санкт-Петербурга и Москвы, арбитражный суд Московского округа, а также Московский, Калининградский и Псковский областные суды. В этих регионах сохраняется стабильный рост заболеваний коронавирусом.

Мособлсуд объявил о возобновлении работы, при этом предупредил, что в здание суда будут допускаться только участники судопроизводства. Как будут обеспечены гарантии открытости судопроизводства, в том числе по резонансным делам, в сообщении не говорится. Будет ли организована доставка подсудимых из находящихся на карантине СИЗО, а также трансляция заседаний по резонансным делам, пока не известно.

Возобновляют слушания уголовных, гражданских, административных дел и материалов всех категорий и суды общей юрисдикции Башкирии, хотя в республике коронавирусом заболели уже более 1600 человек. На сайте Верховного суда региона говорится, что посетителям при входе будут измерять температуру.

Отсутствие представителей сторон судам не помеха

Проблема для участников судопроизводства связана с тем, что судиться в разных инстанциях по одному и тому же делу представителям сторон приходится в разных регионах: именно по такому принципу для повышения независимости судей были созданы апелляционные и кассационные суды. Но в ряде субъектов федерации, где расположены суды, введены требования для всех прибывающих из Москвы провести две недели на карантине. В судах Забайкальского и Пермского края юристов предупредили об этом за 11 дней до слушаний, но отказались при этом отложить рассмотрение дела, на которое представитель стороны из Москвы попасть заведомо не сможет, говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.

В свою очередь, в арбитражном суде Московского округа уже рассматривалось несколько дел в отсутствие представителей сторон, а поступившие от них ходатайства об отложении дел были отклонены, говорит Тай.