Коронавирус в России: споры о смертности и пневмония Пескова

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS

МИД требует опровержений от западных журналистов, заявивших об искажении данных о жертвах коронавируса в России. Правительство выделяет авиакомпаниям компенсации за кризис, а пресс-секретарь президента рассказывает о своей болезни. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Впервые с начала мая меньше 10 тысяч случаев

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 9 974 новых случая коронавируса. Впервые со 2 мая суточный прирост зараженных оказался меньше 10 тысяч.

Общее число зарегистрированных случаев достигло 252 245. С начала эпидемии скончались 2 305 человек с подтвержденным Covid-19.

Захарова ждет опровержений от FT и NYT

Российские власти продолжают спорить с западной прессой о статистике смертности от коронавируса. Все началось с публикации британской Financial Times о том, что число жертв коронавируса в Москве и Петербурге может быть на 70% выше официальных данных. Аналогичная статья появилась и в американской New York Times. Издания делали такой вывод, исходя из официально опубликованной статистике, согласно которой в апреле смертность в Москве и Петербурге заметно выросла.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Financial Times и New York Times опровержений. Обращения с этими требованиями "завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии", сообщила Захарова. "Аналогичные материалы направим в секретариат ООН", - предупредила она.

Комиссия Госдумы по расследованию "фактов вмешательства в дела России" попросила МИД принять меры "в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России". "Это не наш метод", - ответила на это предложение Захарова в эфире "России 24". И добавила, что дальнейшие действия в отношении Financial Times и The New York Times "будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение".

В New York Times заявили, что их статья была корректной. "Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", - сказала Интерфаксу вице-президент по коммуникациям New York Times Даниэль Роадс.

Департамент здравоохранения Москвы накануне выступил накануне с подробным комментарием, суть которого сводится к тому, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях (Би-би-си два дня назад подробно писала об этом).

Песков и кровожадный вирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, во всех красках описал свою болезнь в интервью кремлевскому корреспонденту "Коммерсанта" Андрею Колесникову. Материал вышел под заголовком "Вирус этот абсолютно кровожадный".

"Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37... Ну такая она, неприятная температура... И ломало. И Таню стало ломать [жену Пескова Татьяну Навку], у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем... Ну 37,8 ночью", - рассказал он.

Потом они решили поехать в больницу и сделать компьютерную томографию. Исследование показало, что у Пескова двусторонняя пневмония.

"И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как..." - сказал Песков.

"Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - добавил он.

МВД снова заявляет о снижении домашнего насилия

В МВД заявили, что в апреле на фоне режима самоизоляции число семейно-бытовых преступлений в России снизилось на 9%.

"Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательства в сфере семейно-бытовых отношений", - говорится в отчете МВД о криминогенной ситуации в России.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные НКО, говорила, что в период пандемии количество обращений о домашнем насилии выросло в 2,5 раза. При этом Москалькова сравнивала данные не за один и тот же период 2019 и 2020 годов, а за март и апрель 2020 года.

"В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч", - говорила она 5 мая.

Вице-премьер Татьяна Голикова также просила МВД проверить информацию о росте домашнего насилия на фоне пандемии. 7 мая она поручила главе МВД и еще нескольким министрам провести проверку обращения депутатов о том, что в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем.

10 мая в МВД заявили, что роста правонарушений в семейно-бытовой сфере не выявлено. Тогда ведомство привело данные, согласно которым в апреле во время режима самоизоляции было совершено на 23,4% меньше подобных преступлений по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Мошенники выступили после Путина

После того, как президент Владимир Путин пообещал заплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет (в качестве помощи в период пандемии), в интернете активизировались мошенники.

Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий, пишет "Коммерсант". Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.

В компании "СерчИнформ"насчитали три десятка новых доменов в российской зоне интернета с названиями, так или иначе отсылающими к теме госпомощи семьям с детьми.

Портал госуслуг два дня работал со сбоями в связи с десятикратным ростом нагрузки из-за обращений на получение пособия. На то, что портал не справился с большим объемом обращений, накануне заявил и сам Путин.

"Изыскиваем источники, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли и предприятия. Если мы это делаем, нужно это все доводить до конца!" - сказал он.

Минкомсвязи после замечания Путина заявило, что нагрузка на портал оказалась рекордной за все время его существования.

Миллиарды для авиакомпаний

Правительство выделило авиакомпаниям 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением коронавируса.

Субсидию можно будет потратить на зарплаты сотрудникам (не менее 60% от общего объема), лизинговые платежи (не более 30%), оплату стоянки воздушных судов (не более 10%), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Чтобы получить помощь, авиакомпания должна обратиться с заявлением в Росавиацию. Утром в четверг в агентстве сообщили, что это уже сделала компания "Аэрофлот". Авикомпания S7, ставшая крупнейшей по объему перевезенных пассажиров в апреле, планирует подать заявку в Росавиацию на получение субсидий на следующей неделе, сообщила пресс-служба перевозчика.

Правительство еще 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд рублей за снижение перевозок из-за коронавируса. Минтранс разработал проект постановления. Предложенная министерством схема предполагает, что авиакомпании получат по 365 рублей за каждого пассажира, который не полетел в этом году из-за пандемии, писали "Ведомости".

Топ-менеджеры трех авиакомпаний заявили изданию, что эти деньги "и близко не покрывают потерь отрасли от коронавируса", но "это лучше, чем вообще ничего".

На этой неделе стало известно, что S7 в апреле больше всех авиакомпаний перевозила пассажиров, а "Аэрофлот" впервые в своей истории утратил лидерство по этому показателю. Лоукостер "Победа" - "дочка" "Аэрофлота" - с 1 апреля и вовсе приостановил полеты. Накануне авиаперевозчик объявил, что в связи со смягчением ограничений с 1 июня намерен возобновить внутрироссийские перелеты.

Чиновники спорят о сроках ЕГЭ

Российские образовательные ведомства не могут договориться о том, когда и в какой форме в этом году пройдет ЕГЭ. Министерство образования и науки хочет провести экзамены поскорее, и, возможно, в дистанционной форме. Рособрнадзор - против. Подробнее об этом - в материале Би-би-си.

Как депутаты отпугивают коронавирус

Накануне депутат Госдумы Игорь Моляков обратил внимание на то, что некоторые его коллеги ходят на заседания со значками, на которых изображены белые кресты. На вопрос, что это такое, спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что "это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус".

Речь, вероятно, идет о "блокаторе вирусов" (средстве защиты с недоказанной эффективностью) японского производства Ecom Air Mask. Он представляет собой небольшой значок на прищепке с надписью E.A Mask и действительно внешне напоминает белый крест.

Один из парламентариев, замеченных с "блокатором", - депутат от ЛДПР Андрей Свинцов - рассказал Би-би-си, что в борьбе с вирусом использует "все возможные способы, даже абсурдные".

"Я с ним хожу, он у меня всегда на пиджаке. Сплю я без него, естественно, но из дома я выхожу с ним и все время с ним хожу. Я не знаю, помогает он или нет. Но я, слава богу, пока не заболел. Я не знаю, спасибо это "блокатору", или в целом. Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью. Всю чушь, какую пишут в интернете, я все использую. А вдруг", - признался Свинцов.

Заразиться коронавирусом успели уже пять депутатов, в том числе зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, члены КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также единоросс Светлана Максимова.