Повышать налоги, резать социалку: правительство Британии задумалось, как платить за пандемию

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Риши Сунак занял пост министра финансов Великобритании только в феврале этого года и за последние пару месяцев стал одним из самых популярных в стране членов правительства. Но огромные траты бюджета могут заставить его пойти на непопулярные меры

Британским консерваторам придется нарушить одно из главных программных обещаний и повысить налоги, чтобы частично покрыть гигантские расходы на пандемию, - об этом говорится в попавшем в прессу конфиденциальном документе минфина Великобритании.

В анализе, составленном для главы министерства финансов Британии, говорится, что даже при относительно благоприятном сценарии борьба с коронавирусом в этом финансовом году пробьет в госбюджете дыру в 337 млрд фунтов, то есть больше трети бюджета.

Эта сумма по нынешнему курсу равна 414,5 млрд долларов США или 30,3 трлн рублей. Федеральный бюджет России в прошлом году составил примерно 20 трлн рублей.

Как сообщает близкая к Консервативной партии газета Daily Telegraph (нужна подписка), раздобывшая документ, для того, чтобы даже частично покрыть этот дефицит, правительству, скорее всего, в ближайшие недели придется объявить о повышении налогов - подоходного, социального, налога на добавленную стоимость, заморозить повышение зарплаты бюджетникам, а также отменить автоматическое, вслед за инфляцией, повышение пенсий.

Если дела пойдут еще хуже, чем сейчас надеется минфин, то дефицит британского бюджета в 2020-2021 финансовом году (финансовый год в Британии начинается с апреля) может составить более полутриллиона фунтов - это больше половины госбюджета и примерно четверть годового ВВП Британии - то есть, того ВВП, что был до пандемии.

Для праволиберальной Консервативной партии повышение налогов будет отходом от идеологических принципов, но в чрезвычайной ситуации пандемии вариантов, где взять деньги на борьбу с вирусом и спасение экономики, у правительства Британии - как и у правительств других стран - не так много.

Известия о возможной заморозке зарплаты работникам госсектора тут же вызвали протесты со стороны оппозиционной Лейбористской партии и профсоюзов.

Теневой министр финансов Аннелиз Доддс заявила, что нынешние трудности в борьбе с коронавирусом - это результат недофинансирования системы здравоохранения и социального обеспечения в последние 10 лет. Премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак, по мнению Доддс, должны немедленно заявить, что больше не будут экономить на госсекторе и его работниках.

Минфин официально не комментирует утечку в Telegraph, неофициально же чиновник министерства пояснил, что этот документ представляет собой не план действий, а набор инструментов, предложенных на выбор министру Риши Сунаку.

В любом случае повышение налогов и сокращение расходов, по подсчетам экспертов, покроет только небольшую часть потерь от пандемии - остальное придется занимать.

Подоходный налог в Британии для подавляющего большинства составляет 20%, при этом 12,5 тыс фунтов годового дохода налогом не облагаются.

Министр финансов Риши Сунак только во вторник объявил, что правительство продолжит выплачивать 80% зарплаты всем вынужденно не работающим из-за карантинных мер до конца октября.