"Инстаграм" заблокировал страницы, на которых появлялся Рамзан Кадыров

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Социальная сеть "Инстаграм" заблокировала страницы, на которых появлялся Рамзан Кадыров. Директор местного телевидения утверждает, что глава Чечни не имеет отношения к заблокированным аккаунтам.

Помимо удаления аккаунта самого Кадырова соцсеть закрыла доступ сразу к нескольким страницам, на которых появлялись публикации от его имени.

Как сообщает РИА Новости, компания Facebook, которой принадлежит "Инстаграм", объяснила свое решение тем, что действует в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимает меры для выполнения своих правовых обязательств.

Доступ к страницам депутата Госдумы Адама Делимханова, спикера чеченского парламента Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Чечни Абузайда Висмурадова также был закрыт. Чиновники являются ближайшими соратниками Рамзана Кадырова.

Сам Кадыров никогда не называл заблокированные сегодня страницы своими. Директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев рассказал Би-би-си, что закрытые сегодня страницы не принадлежат и никогда не принадлежали Рамзану Кадырову.

По словам директора чеченского телевидения, аккаунт kadyrov_95, на который было подписано почти 3 млн человек - собственность Фонда имени Ахмата Кадырова и к главе Чечни не имеет никакого отношения. "Эта страница - собственность фонда. У них на сайте был указан этот аккаунт. От имени этого фонда отправляли заявку на получение верификации - синей галочки. Они раскручивали эту страницу за счет своих средств", - говорит Дудаев.

Второй из закрытых аккаунтов, za_kadyrov_95, у которого было почти 600 тысяч подписчиков, по словам Дудаева, вел сотрудник ЧГТРК по имени Ламберт. "Все съемки с участием главы Чечни стекаются к нам на канал. Для наших шеф-редакторов, в частности для сотрудника интернет-редакции Ламберта, никакого труда не составляло загружать эти видео и вести страницу. Он [сотрудник] сам сейчас заразился коронавирусом и сидит дома", - рассказал Дудаев Би-би-си.

Запуск аккаунта za_kadyrov_95, на котором планировалось публиковать новости о республике, чеченское телевидение анонсировало в 2018 году. На канале стали появляться заявления от имени Кадырова, фото членов его семьи и прямые эфиры с участием главы региона. Вскоре в соцсети появилось еще несколько дублирующих друг друга аккаунтов, в названии которых фигурировала фамилия Кадырова.

Это не первая блокировка аккаунтов главы Чечни. В 2017 году компания Facebook объяснила решение о закрытии доступа к страницам Кадырова тем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. На страницу Кадырова было подписано более трех миллионов человек.

"От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях "Инстаграма" и их покровителей в Белом доме", - прокомментировал тогда Кадыров закрытие своего аккаунта.

В том же году глава Чечни анонсировал запуск соцсети Mylistory, разработанной чеченским программистом Магомедом Эсхановым. Страница Кадырова набрала несколько сотен тысяч подписчиков, но популярности его "Инстаграма" так и не достигла. Глава Чечни остался во "ВКонтакте", где на него подписано более 600 тысяч человек, и в мессенджере Telegram, где его читают 38 с половиной тысяч пользователей.