Быстрее или не спешить? Чиновники спорят, когда проводить ЕГЭ в России

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Российские образовательные ведомства не могут договориться о том, когда и в какой форме в этом году пройдет ЕГЭ. Русская служба Би-би-си разбиралась в позициях сторон.

В конце марта российские власти сообщили о переносе единых госэкзаменов с 25 мая на 8 июня из-за пандемии Covid-19. Но в среду, 13 мая, замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что ЕГЭ будет повторно перенесен на более позднее время. Когда это произойдет, пока не понятно. Новые даты в министерстве обещают назвать в ближайшие дни.

Сделать это побыстрее

Министерство образования и науки проинформировало министерство просвещения о том, что при переносе ЕГЭ нужно максимально учесть интересы вузов - те просят провести экзамены скорее, чтобы успеть зачислить абитуриентов и вовремя начать учебу, сообщило в среду агентство Интерфакс со ссылкой на письмо минобрнауки, адресованному минпросвещения, от 8 мая.

В письме идет речь о "консолидированной позиции" ректоров российских университетов о "необходимости недопущения значительного сдвига начала учебного года на более поздний срок".

Если сдвиг будет большим, это приведет к финансовым издержкам университетов, повысит риски невыполнения обязательств перед студентами и педагогами, а также "негативно скажется на качестве подготовки обучающихся", говорилось в письме.

Кроме этого, в министерстве науки и высшего образования считают, что ЕГЭ можно провести в дистанционном режиме. В документе, на который ссылается Интерфакс, говорится, что такое решение министерство считает возможным "в условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией и при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами".

Давайте не спешить

Единый государственный экзамен может пройти с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на письмо за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

"Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020", - сказано в документе.

Там говорится, что проводить ЕГЭ в июле нецелесообразно, потому что могут сохраняться последствия коронавируса.

Кроме того, начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский счел идею минобранауки о проведении экзаменов в дистанционном формате неосуществимой.

"Ты можешь сидеть за компьютером дома, а рядом стоят три репетитора, которые будут помогать, и никто на камеру это не увидит, даже если экзамен будет в онлайн-режиме", - говорил Круглинский (цитата по Интерфаксу).

В Рособрнадзоре также отметили, что не у всех абитуриентов есть хороший интернет, компьютеры, камеры и микрофоны, что ставит под сомнение равенство возможностей всех поступающих.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 8 мая говорил, что ЕГЭ, по его мнению, безопасно будет провести лишь в августе-сентябре.

Сколько будет экзаменов?

Министр просвещения России Сергей Кравцов в среду заявил, что школьники смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи, а ограничения только на два экзамена, о которых ранее в среду говорил его заместитель Дмитрий Глушко, не будет.

"Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов, на ту или иную специальность", - пояснил министр (цитата по РИА Новости).

Тем одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, ЕГЭ можно не сдавать - школьный аттестат им выдадут по текущим оценкам.

Замминистра просвещения Глушко говорил, что выпускники в этом году будут сдавать только два предмета в рамках ЕГЭ, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет. Как пояснил позже Кравцов, его заместителя неправильно поняли: школьники смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи, ограничения только на два экзамена не будет.