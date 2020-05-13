Смертность в Британии резко выросла. Это значит, что почти половину умерших из-за Covid-19 не посчитали

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Реальное количество людей, скончавшихся в Британии от Covid-19, практически вдвое превышает официальные цифры.

По данным, которые оглашало британское правительство на 1 мая, число умерших от коронавируса на тот момент составляло чуть более 28 тыс. человек.

Но если взять все учтенные к этой дате смерти, то цифра окажется выше: примерно в 36 тыс. свидетельствах о смерти упоминается Covid-19.

Если прибегнуть к обычному статистическому методу - взять все смерти сверх среднего показателя, то получится больше 50 тыс. умерших.

Каждый метод дает ответы на разные вопросы.

Почему ежедневные официальные данные не отражают всей картины?

Каждый день министерство здравоохранения и социального ухода Великобритании сообщает о количестве смертей в результате заражения коронавирусом на основе данных, собранных по всей стране.

Это показатель объявляют на ежедневной правительственной пресс-конференции, и эта же цифра используется на международных статистических сайтах о распространении Covid-19 в мире.

Но эти данные учитывают лишь смерти людей, у которых тест на вирус дал положительный результат.

Такие цифры годятся для ученых, которые детально отслеживают закономерности развития эпидемии. Скорость распространения и время, в течение которого вспышка находится на пике, - это все полезная для них информация, объясняет президент Королевского статистического общества профессор Сильвия Ричардсон.

Но для подсчета общего количества смертей от коронавируса это плохой метод, потому что он не учитывает тех, кто не сдавал тест на Covid-19.

Когда тестирование проводилось преимущественно в больницах, ежедневная статистика не учитывала смерти других людей, умерших от Covid-19.

Вдобавок, разные страны используют разные определения.

Например, в Англии, в отличие от Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, вплоть до недавнего ежедневно обновлялись лишь данные о числе умерших в больницах.

А например, Бельгия включает в свою ежедневную статистику и смерти людей, предположительно скончавшихся от заражения коронавирусом. Из-за этого показатели этой страны выглядят чрезмерно высокими по сравнению с другими странами.

Из-за этого сравнивать разные страны не всегда корректно, и ученые рекомендуют не придавать большого значения небольшим абсолютным различиям в ежедневной статистике.

В каждой стране своя методика подсчета, поэтому специалисты по статистике пользуются более простым определением.

Учет всех смертей

Если взять все смерти в стране, независимо от причины, то можно выявить смерти, не включенные в статистику по Covid-19 из-за отсутствия лабораторных тестов, смерти, причина которых была указана неверно, а также смерти, случившиеся из-за трудных условий, в которых оказалось общество из-за пандемии.

Понятно, что сюда же попадут смерти и от других причин - от сердечных приступов и в результате автомобильных аварий, которые все равно бы случились.

Но в обычную неделю число смертей укладывается в определенный диапазон.

А с конца марта этот показатель взлетел, значительно перекрывая средние значения, типичные для этого времени года. В последние недели показатель смертности несколько снизился, но все равно превышает средний уровень.

Именно число дополнительных или "сверхнормативных" смертей, то есть разницу между среднестатистическим показателем и тем, что мы имеем на данный момент, статистики используют как приблизительную оценку числа жертв коронавируса.

О чем это говорит?

Если сложить, насколько число смертей за каждую неделю эпидемии превышает норму, то в результате получится, что к 1 мая этот показатель составляет чуть более 50 тыс. человек. Это больше, чем число свидетельств о смерти, в которых упоминается Covid-19 (чуть более 36 тыс.), и тем более - чем ежедневно обновляемые подсчеты правительства (28 тыс. человек).

Разница составляет почти 14 тыс. смертей, что тоже заметно выше среднестатистического значения. Это могут быть люди, которым так и не поставили диагноз Covid-19, а также те, чья смерть стала косвенным последствием эпидемии.

Это помогает оценить истинный ущерб от вируса.

И эту цифру уже можно сравнивать с другими странами, поскольку она не зависит от того, как там считают умерших.

Как сравнивать

Но для оценки ситуации все же нужно объективное восприятие, отмечает профессор Ричардсон.

Британия публикует данные о смертности еженедельно, а некоторые другие страны - ежедневно, третьи - ежемесячно или ежеквартально, из-за чего бывает сложно определить начальную точку для сравнения.

Также в каждой стране - свои факторы, способные влиять на смертность.

Например, можно ожидать большего прироста смертей в Италии, где средний возраст жителей - 47 лет, чем в Ирландии, где этот показатель - 40 лет.

А затем уже нужно оценивать действия, которые принимают для борьбы с вирусом власти каждой страны: насколько быстро ввели карантин, насколько он был жестким, насколько эффективно проводятся анализы на коронавирус, удается ли затем отслеживать и изолировать контакты заразившихся, справляется ли с нагрузкой здравоохранение.

Без дополнительной качественной информации о том, как принимаются эти меры, можно упустить что-нибудь совершенно очевидное, говорит Сильвия Ричардсон.

"Необходимо понимать социальный контекст используемых методов и то, как они были реализованы", - подчеркивает она.

Если просто вести подсчет жертв в наиболее пострадавших странах, мы не получим ответа на вопрос о причинах. Это лишь даст нам понимание о состоянии дел в разных государствах.

Мы не поймем, кто больше всех пострадал от пандемии, пока она не завершится во всех странах.

Следующие волны распространения коронавируса и ущерб, нанесенный карантином, также станут причиной смертей в будущем.

Отсутствие четкой статистики, которая бы дала точную картину о наиболее пострадавших странах или тех, кто, наоборот, справляется успешнее всех, не означает, что нам вовсе не нужно заниматься сравнениями.

Но, по словам Ричардсон, "нужно оперировать несколькими цифрами и иметь определенное понимание".