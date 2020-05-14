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Чтобы взять под контроль мировую ситуацию с распространением коронавируса, понадобится около пяти лет. Такой прогноз дала на организованной Financial Times конференции заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

"Я бы сказала, через четыре-пять лет у нас будет перспектива контроля", - заявила она.

Конкретный срок зависит от множества факторов - будет ли вирус мутировать, когда будет разработана эффективная вакцина, а также от того, насколько жестким и долгим будет карантин в разных странах.

С вакциной связано большинство надежд, сказала Сваминатан, но с ее разработкой, применением, эффективностью и безопасностью связано много факторов риска. Проблемой будет и массовое производство, и распространение, добавила она.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в свою очередь допустил, что вирус может остаться с нами навсегда.

"ВИЧ не исчез. Мы с ним живем, мы нашли способы терапии и предотвращения, люди уже не так боятся, как раньше, и многие ВИЧ-положительные ведут долгую и здоровую жизнь", - сказал он.

По данным на утро четверга, коронавирусом в мире заразились 4,3 млн человек, число жертв составляет почти 300 тысяч.

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Федеральный судья США не дал министерству юстиции прекратить уголовное преследование бывшего советника президента Трампа по национальнй безопасности Майкла Флинна, солгавшего ФБР о своих переговорах с российским послом.

Решение о том, закрывать ли дело против Флинна, примут в ходе еще одного процесса. Окружной судья округа Вашингтон Мэтт Салливан в среду попросил бывшего судью округа Нью-Йорк Джона Глисона представить аргументы против намерения минюста закрыть дело.

Флинн был уволен с поста советника по нацбезопасности после того, как дезинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих переговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым в числе прочего обсуждал возможность отмены санкций против России.

В январе 2017 года Флинн дал ложные показания об этом агентам ФБР.

NYT: ограничения на въезд в США могут стать бессрочными

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New York Times пишет, что в администрации Дональда Трампа готовятся сделать бессрочными ограничения на въезд в США из Мексики и Канады, введенные на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.

Копия указа о продлении мер на неопределенный срок есть в распоряжении редакции газеты.

По данным Washington Post, с тех пор как эти меры вступили в силу 20 марта, около 20 тысячам мигрантов было отказано во въезде в США.

"Указ, продленный на 30 дней в конце апреля, был частью программы Стивена Миллера, архитектора миграционной повестки Трампа, по агрессивному использованию законов об общественном здравоохранении для сокращения миграции", - пишет газета.

В Белом доме отказались комментировать информацию о продлении запрета на въезд. Действие нынешнего указа о запрете истекает 21 мая.

Сечину продлили контракт

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Правительство России подписало директиву о продлении контракта с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Решение подписать новый контракт с Сечиным на пять лет уже принято, пишут "Ведомости" и РБК со ссылкой на источники в правительстве и компании.

20 мая совет директоров "Роснефти" должен принять решение о продлении контракта согласно директиве правительства, говорит источник "Ведомостей".

"Роснефть" в 2015 году сообщала, что размер должностного оклада для президента компании устанавливается советом директоров в размере от 15 до 20 млн руб. в месяц, отмечает РБК.

Игорь Сечин руководит "Роснефтью" с 2014 года. С позицией "Роснефти" источники западных СМИ связывали решение России не сокращать добычу нефти на переговорах ОПЕК+ в марте этого года. После того как страны не смогли договориться, цены на нефть рухнули.

В шотландском заповеднике обнаружили российских рыболовов

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Флотилия российских рыбных траулеров замечена в районе заповедника в районе Порога Томсона Уайвилла в Шотландии.

11 судов, среди которых есть крупные супертраулеры, провели в зоне консервации "значительное время", пишет Guardian со ссылкой на сообщения Greenpeace.

Экологи говорят, что супертраулеры, способные перерабатывать сотни тонн рыбы в день, разрушают экосистему океана.

"Такая интенсивная ловля несовместима со здоровым океаном. Они волочат за собой огромные сети, до мили длиной, загребая всю рыбу и другие морские организмы," - говорит представитель Greenpeace Крис Торн.

"Если британское правительство действительно хочет, чтобы его серьезно воспринимали как лидера в сфере защиты мирового океана, оно должно больше делать для того, чтобы ограничить и регулировать работу супертраулеров по всему миру", - добавил он.

Несмотря на протесты экологов, траулеры в зоне Порога Томсона Уайвилла находятся законно - заповедник находится в юрисдикции правительства Фарерских островов. То, что по нормам ЕС эта зона является заповедником, не ограничивает коммерческую рыбную ловлю в ней.

Посмотрите, что происходит на улицах Москвы в первые дни после того, как власти отменили режим нерабочих дней.

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов