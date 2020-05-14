Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Алли играет за "Тоттенхэм" с 2015 года

Вооруженные ножами грабители ворвались в дом полузащитника клуба "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Деле Алли. Игрок получил легкие травмы лица и лишился драгоценностей.

В ночь на среду двое мужчин проникли в дом спортсмена, расположенный в районе Хедли-Вуд на севере Лондона. Кроме 24-летнего Деле Алли, в нем на карантине живет его девушка, а также брат футболиста вместе со своей партнершей.

Грабители несколько раз ударили Алли и угрожали ему ножом. Футболист получил не опасные для здоровья травмы лица. Преступники похитили драгоценности и дорогие часы и скрылись.

"Вызов по поводу ограбления в жилом доме был получен примерно в 00:35, в среду 13 мая", - сказано в заявлении полиции Лондона. - Один из жителей дома получил легкие травмы лица. Госпитализация ему не понадобилась. Пока никто не задержан. Расследование продолжается".

Алли передал полиции кадры из установленных в его доме камер наблюдения.

Пропустить Twitter пост , автор: @dele_official Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support. — Dele (@dele_official) 13 мая 2020 г.

"Спасибо всем, кто написал мне. Это было ужасно, но теперь мы в порядке. Ценю вашу поддержку", - написал Алли в "Твиттере".

"Мы поддерживаем Деле и тех, кто находится вместе с ним на самоизоляции. Призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь полиции в расследовании, поделиться ею", - добавило руководство клуба.

Не первое нападение

В связи с пандемией коронавируса игры английской Премьер-лиги приостановлены, как и другие европейские чемпионаты. Английские футболисты надеются 12 июня возобновить матчи, однако без зрителей на трибунах. Впрочем, начало профессиональных соревнований еще должно быть одобрено властями, которые оценивают эпидемиологическую ситуацию стране.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В марте были ограблены жена и двое детей игрока "Тоттенхэма" Яна Вертонгена

Это уже не первое нападение на профессиональных футболистов. В марте жена и двое детей Яна Вертонгена, коллеги Алли по "Тоттенхэму", были ограблены под угрозой холодного оружия, когда сам Вертонген находился в Лейпциге на матче Лиги чемпионов. Четверо вооруженных преступников в балаклавах ворвались в их дом.

В июле прошлого года два злоумышленника с самодельными ножами пытались отнять часы общей стоимостью в 200 тыс. фунтов у игроков "Арсенала" Месута Озила и Сеада Коласинача. Коласинач дал нападавшим отпор и быстро сел в машину, за рулем которой находился Озил. Тот сразу нажал на газ.

Злоумышленники преследовали их на ранее украденном мопеде и бросали в машину камни, причинив автомобилю существенный ущерб.

Впоследствии один из преступников, Эшли Смит, был арестован - и в ноябре получил 10 лет заключения.