Стюардесс не вызывать, ремни не отстегивать. Что ждет российских авиапассажиров

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Росавиация подготовила проект поэтапного выхода авиатранспорта из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Авиапредприятиям предложили ознакомиться с документом и направить свои замечания по нему до 18 мая.

Росавиация предлагает выходить из ограничений в три этапа.

На первом этапе в самолет не будут пускать пассажиров с температурой 37,5 градусов и выше, говорится в документе. Температуру пассажирам будут измерять бесконтактно при входе на борт.

На протяжении всего полета пассажиры должны будут находиться в самолете в масках и перчатках. На рейсах продолжительностью более трех часов замена масок будет производиться планово в санитарно-гигиеническом блоке самолета с соблюдением социальной дистанции. Использованные маски будут собирать в герметичный контейнер для последующей утилизации.

На первом этапе снятия ограничений в самолет не будут пускать в верхней одежде. Ее нужно будет упаковать в пластиковый пакет и положить на полку для ручной клади.

Пассажиры будут размещаться в салоне самолета с соблюдением дистанции. "При расстановке кресел по три в ряд - не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд - в шахматном порядке", - предлагается в проекте.

Документ также допускает, что на первом этапе пассажирам могут ограничить перемещения по салону и вызов бортпроводника. Покидать свое место будет разрешено только, чтобы посетить туалет, а вызывать членов экипажа - только при возникновении неразрешимых ситуаций, например, влияющих на безопасность полета, состояние здоровья или в случае угрозы жизни пассажиров.

Режим "пристегните ремни" будет сохраняться на протяжении всего полета.

На втором этапе, как и на первом, в самолет не будут пускать пассажиров с температурой 37,5 и более. Температуру будут измерять бесконтактно при входе на борт.

На протяжении всего полета пассажиры должны будут находиться в самолете в масках и перчатках.

На третьем этапе измерять температуру при входе на борт уже не будут.

Авиакомпании и коронавирус

Авиаотрасль стала одним из первых секторов российской экономики, пострадавших из-за коронавируса.

27 марта Россия полностью прекратила регулярные и чартерные перевозки за рубеж. Полеты внутри страны продолжали сокращаться с начала апреля на фоне ограничительных мер, вводимых в регионах.

Эксперты оценивали убытки авиаотрасли из-за введенных ограничений в сотни миллиардов рублей.

28 марта правительство распорядилось выделить 1,5 млрд Росавиации из Резервного фонда. 13 мая президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки авиации. 14 мая правительство выделило авиакомпаниям 23,4 млрд рублей на возмещение убытков из-за пандемии.

В середине мая две авиакомпании объявили о планах возобновить полеты. Так, "Победа" объявила о продаже билетов с 1 июня на 73 маршрута внутри страны. "Azur Air" также объявила о начале полетов в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы.

На этой неделе стало известно, что больше всего из российских авиакомпаний пассажиров перевозила S7, а "Аэрофлот" впервые в истории утратил лидерство по этому показателю.