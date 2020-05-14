Юрий Семин покинет пост тренера "Локомотива". Он выиграл с клубом 12 трофеев

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Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин покинет свой пост, на его место назначен Марко Николич. Такое решение принял совет директоров клуба.

"Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК "Локомотив", на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Срок действия контракта Семина истекает 31 мая 2020 года, продлевать его не будут. В настоящее время все футбольные соревнования в России приостановлены из-за коронавируса, возобновятся они не раньше середины июня. Таким образом, следующий официальный матч "Локомотив" проведет под руководством уже нового тренера.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину за его многолетнюю работу в ФК "Локомотив". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах болельщиков "Локомотива", - говорится в сообщении.

Юрию Семину сейчас 73 года. Он впервые возглавил команду в 1986 году и впоследствии стал культовой личностью для "Локомотива". Он тренировал команду до 1990 года, потом возвращался на пост тренера с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 года по настоящее время. Всего в качестве тренера он провел в клубе более 20 лет.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России. Кроме того, клуб шесть раз выигрывал кубок России и три раза - суперкубок России. Без Семина клуб ни разу не становился чемпионом и только дважды выиграл кубок.

Новый тренер "Локомотива", 40-летний Марко Николич, до этого тренировал сербские клубы "Рад", "Воеводина" и "Партизан", а также словенскую "Олимпию" и венгерский "Фехервар".