Ребенок, родившийся во время бойни в больнице Кабула, выжил

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Выживших детей перевезли в другую больницу

Младенец, родившийся во время бойни, устроенной боевиками в родильном отделении Кабула во вторник, выжил, сообщили "Врачи без границ". Его матери также удалось спастись.

Всего в результате нападения погибли 24 человека. Большинство из них - женщины, родившие незадолго до этого. Всего без матерей остались 18 детей. Также погибли два ребенка, акушерка и полицейский. По меньшей мере 16 человек получили ранения.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Нападение началось около 10 утра по местному времени во вторник. В тот момент в больнице находились 140 человек, сообщил Би-би-си один из врачей. Родильное отделение работало при поддержке благотворительной организации "Врачи без границ", и некоторые сотрудники там - иностранцы.

Как сообщается, оказавшись в больнице, нападавшие сразу же направились к родильному отделению, пройдя мимо хирургического и терапевтического отделения.

Продавец киоска, ставший очевидцем нападения, сказал, что боевики открыли огонь по всем без разбора. Одна из женщин родила во время начавшейся стрельбы.

Другая женщина по имени Зайнаб родила незадолго до нападения, сообщило агентство Рейтер. Она назвала сына Омидом, что на языке дари означает надежду. Ребенок был долгожданным, поскольку перед этим они с супругом не могли зачать семь лет.

Она была в туалете, когда услышала шум и сразу же поспешила назад, но ее сын уже был убит. Свекровь Зайнаб, Захра Мухаммади, сказала: "Я привезла невестку в Кабул, чтобы она не потеряла ребенка. Сегодня мы увезем в Бамиан его мертвое тело".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Нападение на больницу шокировало Афганистан

Афганские спецназовцы спасли 100 женщин и детей, включая трех граждан других стран, сообщил Би-би-си представитель властей. Как выяснилось, три боевика сумели попасть в здание больницы, переодевшись в форму полицейских. Все они были убиты полицией.

"Врачи без границ" прекратили работу родильного отделения, рассчитанного на 55 человек. Только в этом году там родились более 5400 младенцев.

Всех оставшихся без матерей новорожденных перевели в другую больницу, сообщил замминистра здравоохранения страны Вахид Маджрух. Перед отправкой была установлена личность каждого ребенка. В Афганистане практически невозможно пройти ДНК-тест, поэтому было важно не перепутать новорожденных, чтобы семьи могли получить своих детей.

Семьи уже забрали 14 младенцев, а семьи еще четырех заберут их вскоре.

В тот же день, когда случилось нападение на роддом, в провинции Нангархар произошел взрыв на похоронах, унесший жизни не менее 32 человек.

Президент страны Ашраф Гани распорядился возобновить наступательную операцию против движения "Талибан" (в России признано террористической организацией и запрещено).

Анализ

Лиз Дюсет, Би-би-си

Даже для страны, повидавшей немало злодеяний против мирных жителей, дикое нападение на новорожденных младенцев и их матерей стало шоком. Оно сильно ударило по робкой надежде на то, что в этом году в Афганистане наконец начнет устанавливаться мир.

Кадры со спецназовцами в громоздком обмундировании, выносящими младенцев из больницы, надолго останутся в голове тех, кто призывал прекратить военные операции против боевиков, особенно в то время, когда Афганистан борется с другим смертельным врагом - Covid-19.

Хотя "Талибан" поспешил заявить о непричастности к ужасному нападению, приказ президента Гани о возобновлении спецоперации отражает ярость и отчаяние многих людей. Некоторые также опасаются, что группировки вроде "Исламского государства" [запрещена в России] пытаются вбить клин между "Талибаном" и правительством, сводя на нет неуверенные шаги в сторону мирных переговоров.

А для тех, кто не доверяет обещаниям "Талибана", нападения на мирных жителей лишь укрепили уверенность в необходимости борьбы.