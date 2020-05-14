Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во Франции были ослаблены некоторые карантинные меры

Во Франции количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 4,4% населения (2,8 млн человек), выяснили исследователи из Института Пастера. Это гораздо выше официальных данных, но недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

Ученые пришли к выводу, что в наиболее пострадавших районах страны - в Париже и восточных регионах - этот показатель в среднем составляет 9-10% населения.

Чтобы взять пандемию под контроль с помощью коллективного иммунитета, необходимо, чтобы он был примерно у 65% населения, говорится в исследовании.

Коллективный иммунитет подразумевает ситуацию, когда он выработан у достаточного количества людей, из-за чего инфекция прекращает распространяться.

Институт Пастера проверял процент инфицированного населения 11 мая, когда Франция начала ослаблять карантинные меры.

"Согласно полученным данным, без вакцины коллективного иммунитета будет недостаточно, чтобы избежать второй волны после окончания карантина. Поэтому эффективные меры контроля должны оставаться в силе и после 11 мая", - говорится в исследовании.

Во Франции, по официальным данным на 14 мая, было выявлено 178 тыс. инфицированных коронавирусом. Страна находится на пятом месте в мире по количеству смертей - там скончалось 27 077 человек с диагнозом Covid-19.

Что выяснилось в Испании

Аналогичное исследование проводилось испанскими учеными из Института здравоохранения имени Карлоса III и Национального института статистики, которые пришли к выводу, что в общей сложности примерно 5% их соотечественников заразилось коронавирусом, и у них выработался иммунитет.

Эти данные будут использованы для планирования стратегии по борьбе с коронавирусом в стране. В исследовании приняли участие более 60 тыс. испанцев разных возрастов и социального положения. Примерно у 26% заразившихся болезнь прошла бессимптомно.

Процент разнится от региона к региону. Например, в Барселоне, согласно исследованию, антитела выявлены у 7,1% жителей, а в Жироне - у 2,5%. Самый высокий показатель у Мадрида - 11%.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Мадриде антитела были выявлены у 11% участников исследования

По состоянию на 14 мая в Испании было выявлено более 228 тыс. случаев заражения, скончалось 27 104 человека. С учетом данных исследования о реальном количестве инфицированных получается, что смертность от Covid-19 в Испании составляет примерно 1,1%, а если учесть смерти людей, которым не был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, но, вероятно, от нее скончавшихся, этот показатель составит около 1,5%. В большинстве научных исследований указывается, что смертность от Covid-19 не превышает 1%.

Испанские специалисты согласны с французскими коллегами в том, что касается осторожности при снятии карантинных мер.

"Коллективный иммунитет не будет возможен до тех пор, пока не появится вакцина. Если только, конечно, мы не будем готовы к большому количеству смертей, - сказал президент Испанского эпидемиологического общества Пер Годой газете El País. - Вирус оказался очень опасным, и стратегия, подразумевающая его свободное хождение, сопряжена с огромным риском".

Исследования в России и Британии

Московская мэрия сообщила о решении выборочно тестировать жителей города на антитела к коронавирусу. Участники тестирования будут выбраны случайным образом.

По словам мэрии, 70 тыс. москвичей получили СМС-сообщения и электронные письма с приглашением принять участие в эксперименте. После отработки технологии тестирование станет доступно всем жителям города.

"Методика, по которой будут проводиться исследования, в ближайшее время будет опубликована на сайте департамента здравоохранения. Мы очень надеемся, что данные, которые будем ежедневно получать в динамике, позволят нам принимать более взвешенные решения в части продления ограничительных мер либо снятия тех или иных ограничительных мер", - цитирует ТАСС слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В Британии также проводится исследование, цель которого - выявить количество инфицированных людей в определенный момент времени, сообщила Национальная статистическая служба. По всей стране людей выборочно попросят регулярно сдавать анализ на Covid-19, чтобы выяснить, не заразились ли они коронавирусом. Также некоторых взрослых попросят сдать анализ на антитела.