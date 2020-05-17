Коронавирус в России: второй день подряд меньше 10 тысяч заболевших

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Темпы прироста новых заболевших замедлились

В России за последние сутки выявили 9 709 новых случаев заражения коронавирусом - в стране второй день подряд фиксируется меньше 10 тысяч заболевших.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 - 9 709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 116 (42,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве.

Умерли за последние сутки 94 пациента с Covid-19, из них 71 в Москве.

Всего в России зарегистрировано с начала пандемии 281 752 случаев. Россия держится на втором месте в мире по числу заболевших после США, по данным Университета Джонса Хопкинса, который фиксирует официальную статистику из разных стран.

Общее число смертей в России на данный момент составляет 2 631, это в разы ниже, чем у других стран с высокими масштабами заражения.

Более 40 погибших врачей в Дагестане

Власти Дагестана накануне сообщили о большем числе заболевших в республике, нежели сообщается в официальных данных.

Глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сказал, что в настоящее время общее число больных пневмонией и коронавирусом в регионе составляет свыше 13 тысяч человек, из них семь тысяч находятся в стационарах на лечении. По официальным даным, в республике выявлено 3 300 заболевших.

По словам Гаджиибрагимова, от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции в регионе погибли более 40 врачей. Об этом чиновник сообщил во время "Инстаграм"-эфира.