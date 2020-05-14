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Десятки британских и американских детей за последнее время были поражены редким воспалительным заболеванием, которое медики связывают с коронавирусом.

В небольшом количестве случаев возникли серьезные осложнения. Нескольким детям потребовалась реанимация.

В Британии соответствующие симптомы проявились примерно у 100 детей. По данным исследований, аналогичные реакции имели место и в континентальной Европе.

Как предполагают медики, они вызваны запоздалой иммунной реакцией на вирус, похожий на возбудителя болезни Кавасаки.

Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) - редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до пяти лет.

В апреле врачам Национальной системы здравоохранения Британии было рекомендовано обратить внимание на редкие, но опасные болезненные проявления у детей, после того как они были отмечены у восьми несовершеннолетних пациентов в Лондоне. Один 14-летний подросток тогда скончался.

Все они проходили лечение в лондонской детской клинике "Эвелина", и у всех были одинаковые симптомы: высокая температура, сыпь, покраснение глаз, отечность, ломота во всем теле.

Большинство из них не имели серьезных проблем с дыханием, однако семерым врачи предписали принудительную вентиляцию легких для облегчения сердечной деятельности и кровообращения.

Постинфекционный синдром

Врачи называют это новым феноменом, сходным с болезнью Кавасаки. Однако, в отличие от последней, он поражает не только дошкольников, но и подростков в возрасте до 16 лет, а в некоторых случаях вызывает тяжелые осложнения.

По мнению Лиз Уиттакер, практикующего врача и преподавателя детских инфекционных болезней и иммунологии в Имперском колледже Лондона, тот факт, что синдром проявил себя в разгар пандемии коронавируса, вероятно, указывает на связь этих двух явлений.

"Мы проходим пик Covid-19, а через три или четыре недели наблюдаем пик нового заболевания. Это заставляет думать, что мы имеем дело с постинфекционным синдромом, вероятно, связанным с накоплением в организме антител", - считает эксперт.

Профессор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, указывает, что большинство детей, у которых проявились эти симптомы, хорошо реагируют на лечение и начинают выписываться домой.

Синдром пока является исключительно редким и не должен останавливать родителей, выпускающих детей из карантина, добавил ученый.

По словам профессора Винера, изучение данного синдрома поможет объяснить, почему некоторые дети тяжело переносят Covid-19, тогда как большинство не заражается или болеет бессимптомно.

Дети составляют 1-2% случаев коронавируса в Британии, и менее чем 500 из них понадобилась госпитализация.