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Число смертей от коронавируса в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 300 тысяч, подтвержденных случаев заражения - более 4 миллионов.

Реальное число жертв и заражений может быть гораздо выше. Официальную статистику, которую предоставляют некоторые страны, на этой неделе подвергали сомнению. Кроме того, не во всех странах проводится достаточно тестов на Covid-19.

В России число связанных с коронавирусом смертей сравнительно низкое, около 2000 человек. В Москве за последние сутки скончались 68 пациентов - это на 10 больше, чем сутками раньше.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил в интервью Би-би-си, что жизнь после пандемии не вернется в привычное русло.

По его словам, человечеству придется привыкать к новым реалиям.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с пятницы начинается массовое тестирование жителей города на антитела к коронавирусу.

Отбор будет осуществляться случайным образом из разных возрастных групп и округов проживания, приглашения будут рассылаться на электронную почту или с помощью смс-сообщений.

Собянин сообщил, что у города уже есть техническая возможность нарастить число имунноферментных (ИФА) исследований на антитела до 100 тысяч в сутки, а в последующем - до 200 тысяч.

Тестирование будет проводиться в 30 поликлиниках Москвы. Результаты тестирования станут основой для смягчения ограничительных мер.

В четверг британская Daily Telegraph сообщила, что правительство Британии ведет переговоры о приобретении миллионов теестов на антитела к коронавирусу у швейцарского фармацевтического концерна Roche.

По данным издания, ранее эксперты Службы общественного здравоохранения Англии подтвердили их стопроцентную точность.

Чья вакцина?

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Французский фармацевтический гигант Sanofi оказался в центре скандала, после того как его генеральный директор Пол Хадсон в интервью Bloomberg заявил, что у правительства США будет "право на самый крупный предзаказ вакцины [от Covid-19]".

Проект Sanofi по поиску вакцины частично финансируется американцами, а французское правительство предоставило компании налоговые льготы на десятки миллионов евро за последние несколько лет.

На заявление главы Sanofi сразу же отреагировали французские политики. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что вакцина должна быть доступна для всех государств, а другие варианты "не обсуждаются".

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг вызвал руководство компании на встречу в Елисейском дворце (она состоится 19 мая). Макрон заявил, что вакцина не должна быть предметом торговли на рынке.

Заявление Хадсона раскритиковали в ЕС. Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер сказал, что вакцина от Covid-19 должна считаться "глобальным общественным благом", и доступ к ней должен быть равным для всех стран.

Кроме того, в четверг около 140 мировых лидеров, дипломатов, чиновников и экспертов подписали открытое письмо с просьбой обеспечить равенство в распределении вакцины, кто бы ее ни изобрел.

Вечером в четверг председатель правления Sanofi Серж Вайнберг заявил, что слова генерального директора были неверно истолкованы, и компания обязуется обеспечить всем правительствам равный доступ к вакцине, если Sanofi ее изобретет.

МИД требует опровержения

Посольство России в США направило в газету New York Times требование опровергнуть статью, в которой утверждалось, что статистика по смертности от Covid-19 в России может быть занижена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже несколько дней критикует западные СМИ за статьи об уровне смертности от Covid-19 в России. Издания Financial Times и New York Times в заметках, на которые обращала внимание Захарова, писали, что смертность в Москве и Санкт-Петербурге в апреле превышает исторический средний показатель за этот месяц.

В New York Times считают, что в Москве от коронавируса скончались 1700 человек при официальной статистике в 642. Именно на 1700 человек смертность в Москве за апрель превышает среднюю. Статьи с такими же подсчетами вышли еще в нескольких западных СМИ.

Во вторник Захарова в эфире телеканала "Россия" заявила, что видит в этих статьях признаки информационной атаки. Она потребовала у газет опубликовать опровержения, добавив, что дальнейшие шаги в отношении изданий будут зависеть от того, выполнят ли они это требование.

В среду комиссия Госдумы потребовала лишить газеты аккредитации в России, но Захарова заявила, что Москва не прибегает к "репрессивным методам".

В New York Times тем временем настаивают, что информация в статье верная. В четверг газета выпустила еще один материал - о заражениях и гибели российских медиков.

Позже Захарова также возмутилась заголовком интервью агентства Bloomberg на тему смертности от коронавируса в России.

"То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли", - написала она в "Фейсбуке".

Украина продлила запрет на российские соцсети

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий блокировку российских соцсетей и ряда сайтов, на три года. Указ опубликован на сайте президента.

Указ, вводящий санкции против ряда российских компаний, в том числе соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" и сервисов компании "Яндекс", был впервые подписан бывшим президентом Петром Порошенко несколько лет назад.

Опрошенные Би-би-си эксперты в области цифровых технологий объясняли это решение решение стремлением перекрыть огромный поток личной информации, которую загружают в интернет пользователи сервисов, базирующихся в России.

Странные симптомы у детей

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На севере Италии, в одном из самых тяжело пораженных коронавирусом регионов Европы, у поступающих в больницы с Covid-19 детей все чаще проявляются симптомы, похоже на признаки болезни Кавасаки.

Также эти симптомы начали чаще замечать у детей в больницах Испании и Франции. Авторы публикации в журнале Lancet наблюдали за детьми в одной из больниц провинции Бергамо. С 18 февраля до 20 апреля болезнь Кавасаки была диагностирована у 10 поступивших туда детей.

Болезнь Кавасаки - редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Его симптомы - воспаление кровеносных сосудов, сыпь, отек миндалин и пересыхание губ. Оно поражает детей в возрасте до пяти лет.

Однако связанные с Covid-19 симптомы болезни Кавасаки проявлялись не только у дошкольников, но и у подростков в возрасте до 16 лет.

Ранее медики предупреждали о проявлении этих симптомов у британских детей. В Британии таких случаев около 100.

Почитайте истории родственников тех, кого приговорили к высшей мере наказания в Беларуси - единственной стране в Европе, где до сих пор существует смертная казнь.

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов