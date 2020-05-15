СКР нашел людей, размещавших портреты Гитлера в ходе акции "Бессмертный полк"

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В Следственном комитете России заявили, что нашли причастных к размещению портретов нацистов во время онлайн-акции "Бессмертный полк".

По данным ведомства, это сделали несколько десятков человек, в числе которых в основном иностранцы. Более 10 человек среди подозреваемых живут на территории России, отметили в СКР.

В ведомстве добавили, что установили IP-адреса и личности их владельцев.

Уголовные дела в связи с публикациями возбудили по части 1 статьи 354.1 уголовного кодекса (реабилитация нацизма) в четверг 14 мая. Следствие считает, что подобные действия оправдывают преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

По данным следователей, несколько человек не позднее 10 мая разместили в интернете фотографию одного из главных деятелей Третьего рейха, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием, что на фотографии якобы изображен советский полковник Алексеев В.М.

Второй случай касается публикации на сайте "Банк памяти" не позднее 3 мая фотографии Адольфа Гитлера.

Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" ранее рассказывали, что передадут следователям данные IP-адресов, с которых были попытки отправить фото офицеров вермахта.

В беседе с РБК руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской сказал, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок. "Но все равно единицы просочились из-за очень неплохого фотомонтажа", - отметил он.

Акция "Бессмертный полк", которая заключается в демонстрации фотографии участвовавшего в военных действиях во время Великой Отечественной войны и рассказа о нем, в этом году состоялась онлайн из-за коронавируса. Обычно она представляет собой массовое шествие по улице.

Для участия в акции россияне загружали фотографии своих родственников на сайт "Банка памяти" или через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Фото в течение 9 мая транслировались на более чем 200 экранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале "Бессмертного полка России" и в соцсетях.

Президент Владимир Путин пообещал после снятия ограничений провести это мероприятие на улицах.